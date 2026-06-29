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        Haberler Bilgi Gündem A101 Aldın Aldın 2 Temmuz fırsat kataloğu: Bu perşembe A101'de neler var?

        A101 Aldın Aldın 2 Temmuz fırsat kataloğu: Bu perşembe A101'de neler var?

        A101 2 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemine oturdu. Bu haftanın kampanyasında elektrikli mopedden çamaşır makinesine, vantilatörden kahve makinesine kadar birçok dikkat çeken ürün raflardaki yerini alacak. Yaz sezonuna özel fırsatlarla hazırlanan A101, teknoloji ve ev yaşamı kategorilerinde avantajlı fiyatlar sunmaya hazırlanıyor. İşte A101 aktüel ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 16:14 Güncelleme:
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        A101 aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz itibarıyla satışa sunulacak yeni fırsatlarıyla belli oldu. Yaz sıcaklarında serinleten vantilatörler, evlerin vazgeçilmezi çamaşır makineleri ve kahve makinelerinin de yer aldığı kampanya, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin yakın takibinde. İşte A101'in bu haftaki aktüel ürünlerinde öne çıkan fırsatlar...

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        A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

        Benzinli ve LPG'li Jeneratör 11.490 TL

        Para Sayma Makinesi 3.750 TL

        Taşınabilir Portatif Klima 18.999 TL

        Şarjlı Zımba ve Çivi Makinesi 1.169 TL

        Şeritli Aydınlatma 399 TL

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        Bambu Çamaşır Sepeti 699 TL

        Çift Kişilik Pike 499 TL

        Tek Kişilik Pike 399 TL

        Stantlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 299 TL

        Lavabo Süzgeci 2'li 15 TL

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        Sesli Kitaplar 239 TL

        Piyanolu Makyaj Masası 1.199 TL

        Ahşap Şut ve Gol Oyunu 319 TL

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