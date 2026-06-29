A101 aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz itibarıyla satışa sunulacak yeni fırsatlarıyla belli oldu. Yaz sıcaklarında serinleten vantilatörler, evlerin vazgeçilmezi çamaşır makineleri ve kahve makinelerinin de yer aldığı kampanya, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin yakın takibinde. İşte A101'in bu haftaki aktüel ürünlerinde öne çıkan fırsatlar...