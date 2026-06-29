A101 Aldın Aldın 2 Temmuz fırsat kataloğu: Bu perşembe A101'de neler var?
A101 2 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemine oturdu. Bu haftanın kampanyasında elektrikli mopedden çamaşır makinesine, vantilatörden kahve makinesine kadar birçok dikkat çeken ürün raflardaki yerini alacak. Yaz sezonuna özel fırsatlarla hazırlanan A101, teknoloji ve ev yaşamı kategorilerinde avantajlı fiyatlar sunmaya hazırlanıyor. İşte A101 aktüel ürünler fiyat listesi...
A101 aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz itibarıyla satışa sunulacak yeni fırsatlarıyla belli oldu. Yaz sıcaklarında serinleten vantilatörler, evlerin vazgeçilmezi çamaşır makineleri ve kahve makinelerinin de yer aldığı kampanya, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin yakın takibinde. İşte A101'in bu haftaki aktüel ürünlerinde öne çıkan fırsatlar...
A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ
Benzinli ve LPG'li Jeneratör 11.490 TL
Para Sayma Makinesi 3.750 TL
Taşınabilir Portatif Klima 18.999 TL
Şarjlı Zımba ve Çivi Makinesi 1.169 TL
Şeritli Aydınlatma 399 TL
Bambu Çamaşır Sepeti 699 TL
Çift Kişilik Pike 499 TL
Tek Kişilik Pike 399 TL
Stantlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 299 TL
Lavabo Süzgeci 2'li 15 TL
Sesli Kitaplar 239 TL
Piyanolu Makyaj Masası 1.199 TL
Ahşap Şut ve Gol Oyunu 319 TL