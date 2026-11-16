AKARYAKIT FİYATLARI 16 KASIM 2026: Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı? Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu sebeple akaryakıt fiyatları 16 Kasım 2026 Pazartesi günü araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Geçen hafta benzine yapılan 3,40 TL'lik indirimin ardından motorinde de indirim beklentisi oluşmuştu. 4 TL'lik indirim iddiaları yalanlanırken yeni haftanın ilk gününde güncel pompa fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, benzine ve motorine zam ya da indirim var mı? Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar, litresi kaç TL? İşte 16 Kasım 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt fiyatları 16 Kasım 2026 Pazartesi günü milyonlarca araç sahibi tarafından araştırılıyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketler nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu sebeple yeni haftanın ilk gününde pompa fiyatlarında değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Son olarak 12 Kasım'da benzinin litre fiyatına 3,40 TL indirim uygulanmıştı. Motorin grubu için de 4 TL’lik indirim iddiaları gündeme gelse de bu düşüş gerçekleşmedi. Peki, benzine ve motorine zam ya da indirim var mı? Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları…
AKARYAKITA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
16 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam veya indirim gelmedi.
Geçen hafta yapılan indirimin ardından benzin fiyatları mevcut seviyesini korurken mazot ve otogaz fiyatlarında da değişiklik yaşanmadı.
BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM GELECEK Mİ?
Şu an için benzin, motorin ve LPG fiyatları için indirim ya da zam beklentisi bulunmuyor.
Akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde yaşanabilecek değişiklikler, uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurunun seyrine bağlı olacak.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Benzinin litre fiyatına 6 Kasım'da yaklaşık 5,99 TL, 12 Kasım'da ise 3,40 TL indirim yapılmıştı. Son indirimle birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 71,20 TL'ye geriledi.
16 Kasım Pazartesi günü itibarıyla benzinin litresi İstanbul Anadolu Yakası'nda 71,00 TL, Ankara'da 72,20 TL ve İzmir'de 72,40 TL seviyesinde bulunuyor.
MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI KAÇ TL?
Motorin fiyatlarında da kasım ayının ilk günlerinde önemli değişiklikler yaşandı. 1 Kasım'daki zamdan sonra 7 Kasım'da motorinin litre fiyatına yaklaşık 5,40 TL indirim uygulanmıştı. Bu indirimin ardından motorin fiyatlarında yeni bir genel değişiklik görülmedi.
Güncel verilere göre motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,20 TL, Anadolu Yakası'nda 95,10 TL, Ankara'da 96,40 TL ve İzmir'de 96,60 TL'den satılıyor.
LPG FİYATLARINDA SON DURUM NE?
LPG (otogaz) fiyatları da 16 Kasım Pazartesi günü araç sahiplerinin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Kasım ayının başında otogaza yapılan yüksek tutarlı zamların ardından fiyatlar mevcut seviyelerinde kaldı.
LPG'nin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 50,70 TL, Anadolu Yakası'nda 50,10 TL, Ankara'da 50,79 TL ve İzmir'de 50,70 TL olarak kaydedildi.
16 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 71,20 TL
Motorin litre fiyatı: 95,20 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 71,00 TL
Motorin litre fiyatı: 95,10 TL
LPG litre fiyatı: 50,10 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 72,20 TL
Motorin litre fiyatı: 96,40 TL
LPG litre fiyatı: 50,79 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 72,40 TL
Motorin litre fiyatı: 96,60 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken uluslararası petrol ve rafine ürün fiyatları, döviz kuru, vergi yükü ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor. Özellikle Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları ile dolar kurundaki hareketler, benzin ve motorinin rafineri çıkış fiyatlarına yansıyabiliyor. Bu tutarlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV), dağıtıcı ve bayi payları eklenerek pompa satış fiyatları oluşuyor. Bu nedenle uluslararası petrol fiyatlarında görülen her değişiklik, aynı gün ve aynı oranda akaryakıt fiyatlarına yansımayabiliyor.