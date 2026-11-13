Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası son durum: 13 Kasım 2026 gram, çeyrek altın bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları 13 Kasım 2026 Cuma günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Önceki günlerde yaşanan sert geri çekilmenin ardından gram altın ve ons altında toparlanma sinyalleri görülürken gözler güncel alış satış fiyatlarına çevrildi. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte, 13 Kasım 2026 altın alış-satış fiyatları…
Haftanın son işlem gününde altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda ons altının 3.900 dolar seviyesine yakın seyri, yurt içinde gram altın fiyatlarının yönünü etkiliyor. 12 Kasım'da yaşanan düşüşün ardından yeni güne sınırlı yükselişle başlayan altın fiyatlarında yatırımcılar güncel rakamları takip ediyor. İşte, 13 Kasım 2026 canlı altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında son durum...
GRAM ALTIN VE ONS ALTINDA SON DURUM
Küresel piyasalarda ons altın 13 Kasım Cuma günü 3.900 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Saat 04.40 verilerinde ons altının satış fiyatı 3.913,10 dolar olarak kaydedildi. Günlük değişimin yüzde 0,99 artış yönünde olması, önceki düşüşlerin ardından toparlanma hareketine işaret ediyor.
Yurt içinde gram altın da ons altın ve dolar/TL kurundaki değişimlere bağlı olarak hareket ediyor. Gram altının satış fiyatı 6.336 TL seviyesine yaklaşırken yatırımcıların gözü gün içindeki yeni fiyatlamalarda bulunuyor.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanma, kısa vadeli fiyat beklentilerini de etkiliyor. Önceki işlem günlerinde gerileyen gram altın, 13 Kasım sabahında yeniden yükseliş gösterdi. Ons altındaki toparlanma da yurt içindeki fiyatları destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor.
Piyasa analizi: Altında yükselişin kalıcı hale gelmesi için ons fiyatındaki kazanımların korunması ve döviz kurundaki hareketlerin destekleyici olması gerekiyor. Ons altının 3.900 dolar üzerinde tutunması gram altın açısından olumlu bir görünüm oluşturabilir. Ancak önceki günlerdeki sert geri çekilme, piyasada dalgalanma riskinin sürdüğünü gösteriyor. Bu nedenle tek günlük yükselişin yeni ve güçlü bir yükseliş trendi başlattığını söylemek için henüz erken.
13 KASIM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI: GRAM ALTIN NE KADAR?
13 Kasım 2026 Cuma günü saat 04.40 itibarıyla piyasa ekranına yansıyan güncel altın fiyatları şöyle:
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 6.335,57 TL
Gram altın satış: 6.336,57 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.262,03 TL
Çeyrek altın satış: 10.425,20 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış: 20.524,06 TL
Yarım altın satış: 20.882,09 TL
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış: 40.921,43 TL
Tam altın satış: 41.574,05 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 41.871,62 TL
Cumhuriyet altını satış: 42.588,05 TL
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Ons altın alış: 3.912,47 dolar
Ons altın satış: 3.913,10 dolar