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        Haberler Bilgi Altın fiyatlarında yeni hafta hareketliliği! 12 Ekim 2026 gram altın ne kadar, altında yükseliş sürecek mi?

        Altın fiyatlarında yeni hafta hareketliliği! 12 Ekim 2026 gram altın ne kadar, altında yükseliş sürecek mi?

        Altın fiyatları 12 Ekim 2026 Pazartesi günü haftaya yükselişle başladı. Gram altın sabah saatlerinde 6 bin 675 TL seviyesini aşarken ons altın 4 bin 206 dolar civarında işlem gördü. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 12 Ekim Pazartesi Cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 07:14 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında yeni haftanın ilk gününde yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Hafta sonunu gram altında 6 bin 644 TL, ons altında ise 4 bin 194 dolar civarında tamamlayan fiyatlar, pazartesi sabahı yükseldi. Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler de yatırımcıların gündeminde yer aldı. Peki, 12 Ekim 2026 gram altın ne kadar, altında yükseliş sürecek mi? İşte, altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

        12 Ekim 2026 Pazartesi sabahı gram altın 6 bin 675 TL seviyesini aşarken çeyrek altın yaklaşık 10 bin 914 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Ons altın ise 4 bin 206 dolar civarında seyretti. Gün içinde fiyatlar, piyasalardaki hareketlere bağlı olarak değişebilir.

        3

        ALTIN FİYATLARINI HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİYOR?

        Yurt içindeki altın fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru bulunuyor. Ons altının dolar bazında yükselmesi, döviz kurundaki hareketlerle birlikte gram altın fiyatına da yansıyabiliyor.

        4

        ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

        Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerdeki seyri, ons altın ve dolar/TL kurundaki değişimlere bağlı olacak. Ons altında yaşanabilecek geri çekilme veya döviz kurundaki hareketler, gram altın fiyatlarını da etkileyebilir. Mevcut fiyat hareketleri, yükselişin devam edeceğini kesin olarak göstermiyor.

        5

        ALTIN ALIRKEN VE BOZDURURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Altın alım satımında kuyumcuların alış ve satış fiyatları arasındaki farkın kontrol edilmesi önem taşıyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları satış noktasına göre değişebildiğinden işlem öncesinde güncel fiyatları karşılaştırmak gerekiyor.

        6

        GRAM ALTIN

        6.669,95

        6.670,64

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        7

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.203,81

        4.204,63

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.671,16

        10.906,22

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.683,64

        13.483,99

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.276,17

        21.812,70

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        TAM ALTIN FİYATI

        43.206,00

        43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.685,73

        43.491,98

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        ATA ALTIN FİYATI

        43.711,89

        44.823,19

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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