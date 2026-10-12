Altın fiyatlarında yeni hafta hareketliliği! 12 Ekim 2026 gram altın ne kadar, altında yükseliş sürecek mi?

Altın piyasasında yeni haftanın ilk gününde yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Hafta sonunu gram altında 6 bin 644 TL, ons altında ise 4 bin 194 dolar civarında tamamlayan fiyatlar, pazartesi sabahı yükseldi. Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler de yatırımcıların gündeminde yer aldı. Peki, 12 Ekim 2026 gram altın ne kadar, altında yükseliş sürecek mi? İşte, altın fiyatları son dakika gelişmeleri…