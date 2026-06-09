Sarıyer'de kız arkadaşını kurtarmak için denize giren Fırat, boğuldu

İstanbul Sarıyer'de, halk plajında denize giren Ayşe S. (19) boğulma tehlikesi geçirdi. İddiaya göre kız arkadaşını kurtarmak için denize giren Fırat Bilgin (19) de boğulma tehlikesi atlattı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 2 gençten Fırat Bilgin 4 gün sonra hayatını k... Daha Fazla Göster İstanbul Sarıyer'de, halk plajında denize giren Ayşe S. (19) boğulma tehlikesi geçirdi. İddiaya göre kız arkadaşını kurtarmak için denize giren Fırat Bilgin (19) de boğulma tehlikesi atlattı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 2 gençten Fırat Bilgin 4 gün sonra hayatını kaybetti. (DHA) Daha Az Göster