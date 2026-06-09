Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası milli takım maç takvimi

        Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç takvimi

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın ilk rakibi Avustralya olacak. Dünya Kupası heyecanının başlamasına sayılı günler kala futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Türkiye, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile mücadele edecek. Peki, Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 21:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar grupta Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası öncesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçlarına çıkan Türkiye, turnuvaya hazır bir görüntü verdi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın oturttuğu oyun sistemi, özellikle son dönemde milli takımın en önemli kozlarından biri olarak gösteriliyor. Peki, Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası maç tarihleri...

        2

        AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşması 14 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye saati ile sabah 07.00'de oynanacak. Türkiye, grup aşamasındaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak.

        3

        AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları TRT ekranlarından yayınlanacak. Avustralya-Türkiye mücadelesinin de TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

        4

        TÜRKİYE HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?

        A Milli Takım, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye'nin gruptaki rakipleri Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD olacak. Yeni formatta grup liderleri ve ikincileri doğrudan üst tura yükselirken, en başarılı üçüncü takımlar da eleme aşamasına katılma hakkı elde edecek. Bu nedenle gruptaki her karşılaşma kritik önem taşıyor.

        5

        TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

        Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

        14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye (07.00)

        20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (06.00)

        26 Haziran 2026: Türkiye - ABD (05.00)

        Ay-Yıldızlılar, grup aşamasını ev sahibi ABD karşısında tamamlayacak.

        6

        DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

        Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.

        Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

        Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026

        Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

        Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

        Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

        Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de kız arkadaşını kurtarmak için denize giren Fırat, boğuldu

        İstanbul Sarıyer'de, halk plajında denize giren Ayşe S. (19) boğulma tehlikesi geçirdi. İddiaya göre kız arkadaşını kurtarmak için denize giren Fırat Bilgin (19) de boğulma tehlikesi atlattı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 2 gençten Fırat Bilgin 4 gün sonra hayatını k...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        27 ilde dev bahis operasyonu
        27 ilde dev bahis operasyonu
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        At izleri katile götürdü
        At izleri katile götürdü
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman