Beşiktaş - Eyüpspor maçı zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun heyecanı devam ederken sahasında Eyüpspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Eyüpspor ise zorlu deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla sezona iyi girmeyi hedefliyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesinin tarihi ve başlama saatini araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi...
Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynanacak. Sezonun ilk haftalarında puan mücadelesi veren iki takım, sahadan avantajlı ayrılmak için mücadele edecek. Beşiktaş, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Eyüpspor ise güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak deplasmandan puanla dönmek istiyor. Peki Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Eyüpspor maçının başlama saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'ler...
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Eyüpspor maçı 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı beIN SPORTS 1 üzerinden izleyebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Cerny, Olaitan, İlhan, Oh
Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Arda, Massanga, Sabiri, Costa, Boutobba, Pintor, Yusuf
LİGDE 5. KARŞILAŞMA
Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya geliyor.
Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı dört karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Geride kalan 4 maçta Beşiktaş, 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla rakibini yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı bir maçta ise 2-2 berabere kaldı.
Eyüpspor ile sahasında üçüncü kez kozlarını paylaşan Beşiktaş, rakip filelere toplamda 9 gol atarken, 5 kez ise topu ağlarında gördü.
İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.