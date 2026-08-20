Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için geri sayım sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı izle, Beşiktaş maçı canlı izle ve Beşiktaş - Kauno Zalgiris canlı izle sorgulamaları öne çıkıyor. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı izle bilgisi...