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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı izle ekranı: Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı izle ekranı: Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Taraftarlar karşılaşma öncesinde Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının canlı yayın bilgisi, başlama saatini ve takımların sahaya çıkacağı muhtemel 11'leri araştırmaya başladı. Avrupa heyecanını anlık olarak takip etmek isteyen futbolseverler ise Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı canlı izle ve maçı izle seçeneklerini merak ediyor. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 19:31 Güncelleme:
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        Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için geri sayım sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı izle, Beşiktaş maçı canlı izle ve Beşiktaş - Kauno Zalgiris canlı izle sorgulamaları öne çıkıyor. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı izle bilgisi...

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        BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranından canlı olarak yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS CANLI İZLE

        Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçını canlı izlemek isteyen futbolseverlerin karşılaşmayı resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden takip etmesi gerekiyor. Maçın yayın hakları S Sport Plus'ta bulunuyor.

        "Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı canlı izle", "Beşiktaş maçı izle" ve "Beşiktaş - Kauno Zalgiris canlı izle" aramaları yapan taraftarlar, karşılaşmanın başlama saati olan 20.00'de resmi yayın platformu üzerinden mücadeleyi takip edebilir.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard (İlhan) Oh.

        Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar, Karashima, Burba, Benchaib, Slivka, Krekovic, Oliveira.

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        #beşiktaş
        #Avrupa Ligi
        #futbol
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