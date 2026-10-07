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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu listesi! Valiz çeşitleri indirimde! 9 Ekim 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu listesi! Valiz çeşitleri indirimde! 9 Ekim 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 9 Ekim Cuma gününden itibaren BİM kataloğunda valiz çeşitleri, bebek ürünleri indirimde olacak. Bebek çanta, organizer, beslenme ve bakım ürünleri de katalogda yer alıyor. Öte yandan ütü masası 389 TL, yumak çeşitleri 159 TL, çamaşır oyuncak sepeti 179 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 23:05 Güncelleme:
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        BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. BİM aktüel ürünlerde PP Valiz Orta Boy 1.199 TL, PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL’den satışa çıkıyor. Cuma günü bebek ürünlerinde de indirim olacak. Kiğılı ve Dagi markalı giyim ürünlerinin yanı sıra polar yelek, havlu, çorap ve iç giyim ürünleri de satışa sunulacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

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        9 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU 2026

        PP Valiz Orta Boy 1.199 TL

        PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL

        Kiğılı Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek 429 TL

        Kiğılı Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk 199 TL

        Dagi Fanila Çeşitleri Erkek 199 TL

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        Boyunluklu Bere 149 TL

        Patik Çorap Çocuk 5'li 69 TL

        Soket Çorap Çeşitleri Erkek 2'li 129 TL

        Casilli Baskılı Slip Kadın 5'li 239 TL

        Naturalove Mandal Toka Çeşitleri 2'li 59 TL

        Bebek Basamağı 189 TL

        Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL

        Bebsi Meyve Süzgeci 119 TL

        Pipetli Bardak 300 ml 289 TL

        Wee Baby Güvenlik Ürünleri 49 TL

        Fermuarlı Polar Yelek Erkek 249 TL

        Fermuarlı Polar Yelek Kadın 249 TL

        Fermuarlı Polar Yelek Çocuk 229 TL

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        Maisonette El Havlusu 69 TL

        Maisonette Yüz Havlusu 115 TL

        Molinella Yastık Kılıfı 2'li 79 TL

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        #bim aktüel ürünler
        #BİM
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