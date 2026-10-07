BİM aktüel ürünler kataloğu listesi! Valiz çeşitleri indirimde! 9 Ekim 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. BİM aktüel ürünlerde PP Valiz Orta Boy 1.199 TL, PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL’den satışa çıkıyor. Cuma günü bebek ürünlerinde de indirim olacak. Kiğılı ve Dagi markalı giyim ürünlerinin yanı sıra polar yelek, havlu, çorap ve iç giyim ürünleri de satışa sunulacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi