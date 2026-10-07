BİM aktüel ürünler kataloğu listesi! Valiz çeşitleri indirimde! 9 Ekim 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 9 Ekim Cuma gününden itibaren BİM kataloğunda valiz çeşitleri, bebek ürünleri indirimde olacak. Bebek çanta, organizer, beslenme ve bakım ürünleri de katalogda yer alıyor. Öte yandan ütü masası 389 TL, yumak çeşitleri 159 TL, çamaşır oyuncak sepeti 179 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. BİM aktüel ürünlerde PP Valiz Orta Boy 1.199 TL, PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL’den satışa çıkıyor. Cuma günü bebek ürünlerinde de indirim olacak. Kiğılı ve Dagi markalı giyim ürünlerinin yanı sıra polar yelek, havlu, çorap ve iç giyim ürünleri de satışa sunulacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
9 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU 2026
PP Valiz Orta Boy 1.199 TL
PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL
Kiğılı Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek 429 TL
Kiğılı Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk 199 TL
Dagi Fanila Çeşitleri Erkek 199 TL
Boyunluklu Bere 149 TL
Patik Çorap Çocuk 5'li 69 TL
Soket Çorap Çeşitleri Erkek 2'li 129 TL
Casilli Baskılı Slip Kadın 5'li 239 TL
Naturalove Mandal Toka Çeşitleri 2'li 59 TL
Bebek Basamağı 189 TL
Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL
Bebsi Meyve Süzgeci 119 TL
Pipetli Bardak 300 ml 289 TL
Wee Baby Güvenlik Ürünleri 49 TL
Fermuarlı Polar Yelek Erkek 249 TL
Fermuarlı Polar Yelek Kadın 249 TL
Fermuarlı Polar Yelek Çocuk 229 TL