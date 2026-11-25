BİM'e ankastre set, halı yıkama makinesi ve şarjlı süpürge geliyor! BİM 27-29 Kasım 2026 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi
BİM 27-29 Kasım 2026 aktüel katalogları yayımlandı. Böylece Kasım ayının son haftasında BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler belli oldu. 27 Kasım Cuma günü mutfak gereçleri, çarşaf ve havlu çeşitleri raflarda yerini alacakken 29 Kasım Pazar günü elektronik ürünler, oyuncak çeşitleri ve küçük ev aletleri satışa çıkacak. Televizyon, ankastre set, halı yıkama makinesi, şarjlı süpürge ve çeyiz seti uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak. Peki, BİM 27-29 Kasım aktüel kataloglarında neler var, hangi ürünler indirimde? İşte yeni haftanın BİM aktüel katalogları ile satışa çıkacak ürünler ve fiyatları...
Alışverişseverler tarafından merakla beklenen BİM 27-29 Kasım 2026 aktüel katalogları yayımlandı. Zincir marketin yeni kataloglarında ev tekstilinden mutfak gereçlerine, elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine kadar pek çok farklı seçenek bulunuyor. 27 Kasım Cuma günü Chef's çelik tencere ve sahan setleri, Dagi çarşaf ve havlu çeşitleri ile saklama ve düzenleme ürünleri satışa sunulacak. 29 Kasım Pazar günü ise Dijitsu televizyon, Philips şarjlı süpürge, Kumtel ankastre set, Fakir çeyiz seti ve elektrikli ev aletleri raflara gelecek. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde ve ne kadar? İşte 27-29 Kasım BİM aktüel ürünler listesi ve fiyatları...
27 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Favori Batik Yumak 3'lü 159 TL
Angora Yumak (2'li) - 115 TL
Deluxia Yumak (2'li) - 115 TL
DAGİ Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf (~160x200 + 30 cm) - 395 TL
DAGİ Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf (~100x200 + 30 cm) - 299 TL
DAGİ Ayak Havlusu (~50x70 cm) - 199 TL
DAGİ Yüz Havlusu (~50x90 cm) - 199 TL
DAGİ El Havlusu (~30x50 cm) - 125 TL
Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (~100x200 + 30 cm) - 279 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (~160x200 + 30 cm) - 379 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi (~50x70 cm) - 95 TL
Casilli Kadın Termal Tayt - 259 TL
Havlu Saç Bonesi - 69 TL
Soket Çorap Kadın / Erkek (7'li) - 129 TL
Bolero Kadın Ev Patiği - 69 TL
Desenli Çocuk Külotlu Çorap - 79 TL
Havlu Çorap Çeşitleri Kadın - 32 TL
Casilli Kadın Yüksek Bel Külot (2'li) - 149 TL
Blackspade Erkek Karma Boxer Çeşitleri - 169 TL
Ribanalı Kadın Atlet - 79 TL
Seyahat Çantası (~23x48x25 cm) - 249 TL
Sarı Çizme (42, 43 Numara) - 299 TL
Hobi Seti - 119 TL
27 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Mega Kutulu Hurç 159 TL
Baza Kutulu Hurç (~50x40x19 cm) - 139 TL
Kulplu Pencereli Maxi Hurç (~45x40x30 cm) - 69 TL
Kulplu Pencereli Mega Hurç (~64x41x35 cm) - 85 TL
Mega Hurç (~100x50x50 cm) - 109 TL
Maxi Hurç (~70x40x45 cm) - 85 TL
Mini Hurç (~45x40x30 cm) - 65 TL
Kulplu Midi Hurç (~52x28x21 cm) - 59 TL
Raf Organizer (~30x30x30 cm) - 89 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici (~31x30x22 cm) - 169 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici - 129 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici - 59 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici (~24x29x64 cm) - 99 TL
8 Bölmeli Çanta Düzenleyici Askı (~37x103 cm) - 129 TL
27 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Chef's Çelik Sahan Set 1.550 TL
Chef's Karnıyarık Tencere (~26 cm) - 1.150 TL
Chef's Derin Tencere (~20 cm) - 899 TL
Chef's Meyve Bıçağı (3'lü) - 125 TL
Rooc Sebze Bıçağı Çeşitleri (4'lü) - 75 TL
Pirge Soyacak Çeşitleri - 169 TL
Okyanus Home Saklama Kabı (~4,5 L) - 119 TL
Okyanus Home Saklama Kabı (~3 L) - 99 TL
Benante Hasır Örme Peçetelik (~19x13x6,7 cm) - 129 TL
Benante Hasır Örgü Organizer (~25x19x8 cm) - 259 TL
Sini (~50 cm) - 229 TL
Çiğ Köfte Tepsisi (~38 cm) - 249 TL
Kaydırmaz Saplı Kesim Panosu (~38x23 cm) - 109 TL
Katlanır Badya / Süzgeç Çeşitleri (~5 L) - 59 TL
Renkli Saklama Kabı Seti (7'li) - 169 TL
Decolove Renkli Gravürlü Cam Vazo Çeşitleri - 109 TL
Okyanus Home Bambu Kapaklı Cam Sıvı Sabunluk (~500 ml) - 75 TL
Döner Başlıklı Kaydırmaz Askı Seti (4'lü) - 65 TL
Sıcak Su Torbası - 169 TL
Toka Çeşitleri - 75 TL
27 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 459 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Bardağı (6'lı, ~140 ml) - 149 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Yanı Su Bardağı (6'lı, ~160 ml) - 199 TL
Sarkap Home Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi (~23 cm) - 45 TL
Sarkap Home Gold Metal Lokumluk (~7 cm) - 17 TL
Kahve Sunumluğu (2'li, ~14 cm) - 17 TL
Rakle Desenli Cam Su Bardağı (3'lü, ~350 cc) - 179 TL
Benante Desenli Yuvarlak Çerezlik (4'lü, ~13,5x13,5 cm) - 199 TL
Glass in Love Kare Cam Tatlı Kasesi (~330 ml) - 55 TL
Zenker Kelepçeli Kek Kalıbı (~26 cm) - 379 TL
Zenker Baton Kek Kalıbı (~25 cm) - 229 TL
Lav Helen Cam Kupa (~270 cc) - 45 TL
Lav Eda Çay Bardağı (6'lı, ~170 cc) - 149 TL
Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı (~32 cm) - 259 TL
Colorina Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik (~19 cm + ~28 cm) - 279 TL
Colorina Altın Rimli Çay Tabağı (6'lı, ~12 cm) - 189 TL
Colorina Altın Rimli Cam Kase (3'lü, ~13 cm) - 119 TL
Colorina Cam Saklama Kabı (3'lü, ~200 cc) - 109 TL
Hobby Life Saklama Kabı Seti (3'lü) - 119 TL
Hobby Life Kahve Bardağı (~500 ml) - 25 TL
29 KASIM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 11.550 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 11.250 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör – 1.990 TL
Kumtel 70 L XXL Midi Fırın LX-9320 – 3.490 TL
Fakir Stick Blender SM 600B – 1.090 TL
Heifer Chef's Pro Mega Blender Set – 2.490 TL
Kiwi Narenciye Sıkacağı KCJ1803 – 499 TL
Arzum Tost ve Izgara Makinesi – 2.890 TL
Emsan Gusto Çay Makinesi – 1.990 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge XB2122/10 – 5.990 TL
Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 – 11.490 TL
Fakir Doğrayıcı Spinmix – 1.490 TL
Fakir Çeyiz Seti – 8.990 TL
Philips Saç Düzleştirici BHS375/00 – 1.390 TL
Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi – 5.990 TL
PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi CB-107C – 4.990 TL
29 KASIM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (55DQ40000) – 21.900 TL
Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı HD TV (32D22000) – 6.500 TL
20V 1.5 Ah Tek Akülü Vidalama Seti – 2.690 TL
12V 1.5 Ah Tek Akülü Vidalama Seti – 1.990 TL
SGS Darbeli Matkap – 1.690 TL
SGS Avuç Taşlama Makinesi – 1.690 TL
PPRC Boru Genişletme Matkap Uç Seti (3 Parça) – 299 TL
PPRC Boru İç ve Dış Diş Açma Seti (1/2 - 3/4) – 249 TL
Bits Uç Seti (15 Parça) – 279 TL
Çok Amaçlı Kablo Kesici Sıyırma Pensesi – 599 TL
Pasta Polisaj Seti (11 Parça) – 499 TL
Somun Adaptörü (9 Parça) – 179 TL
Köşe Vidalama Adaptörü Mıknatıslı – 229 TL
Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi – 179 TL
Profesyonel Körüklü Kauçuk Dizlik (1 Çift) – 999 TL
Tekli Plastik Vantuz – 259 TL
Freze Matkap Uç Seti (3'lü) – 199 TL
Alüminyum Üçgen Gönye (180 mm) – 299 TL
Alüminyum Mıknatıslı Mini Su Terazisi (10 cm) – 129 TL
Çizim Tableti Yazı Tahtası Sevimli Panda (8,5 İnç) – 499 TL
Kumtel Tüy Toplama Cihazı – 299 TL
29 KASIM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Teknik Blok Süper Arabalar – 799 TL
Küvette Bebek – 199 TL
Manyetik Aktivite Seti – 159 TL
Lisanslı Oyuncak Uçak – 169 TL
Oyuncak Araba Seti – 549 TL
Barbie Kariyer Bebekleri – 299 TL
Atış Seti – 229 TL
Su Matı – 349 TL
Lisanslı Domino Renkli Bardaklar – 189 TL
Kuromi Pelüş Oyuncak – 619 TL
Kurbağa Oyunu – 349 TL