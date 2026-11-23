BİM’e bu hafta şarjlı süpürge ve çeyiz seti geliyor! BİM 24-27-29 Kasım 2026 aktüel katalogları ile indirimli ürümler ve fiyat listesi
BİM 24-27-29 Kasım 2026 aktüel ürünler katalogları yayımlandı. Böylece Kasım ayının son haftasında BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler belli oldu. 24 Kasım Salı günü atıştırmalık, temel gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri mağaza raflarında yerini alacak. 27 Kasım Cuma günü ev tekstili, iç giyim ve züccaciye ürünleri alışverişseverlerin beğenisine sunulacak. 29 Kasım Pazar günü ise elektronik ürünler ve oyuncak çeşitleri satışa çıkacak. Evlilik hazırlığında olanlar için özellikle televizyon, ankastre set, şarjlı süpürge ve çeyiz seti uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki, BİM 24-27-29 Kasım aktüel kataloglarında neler var, hangi ürünler indirimde, fiyatları ne kadar? İşte BİM yeni haftanın aktüel katalogları ile satışa sunulacak ürünler ve fiyat listesi…
BİM 24-27-29 Kasım 2026 aktüel katalogları, yeni haftanın alışveriş fırsatlarını takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. BİM market, Kasım ayının son haftasında gıdadan elektronik ürünlere, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar pek çok farklı ürün satışa sunacak. 24 Kasım Salı günü ayçiçek yağı, süt ve çocuk bakım ürünleri öne çıkarken 27 Kasım Cuma günü çelik tencereler, saklama kapları, çarşaflar ve havlular raflara gelecek. 29 Kasım Pazar günü ise televizyon, şarjlı süpürge, ankastre set, küçük ev aletleri ve oyuncaklar satışa çıkacak. İşte BİM BİM 24-27-29 Kasım 2026 aktüel ürünler katalogları ve fiyatları...
24 KASIM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Gabby's Dollhouse Parfüm 119 TL
Gabby's Dollhouse Simli Body Mist - 89 TL
Gabby's Dollhouse Deodorant - 65 TL
Gabby's Dollhouse Oje Seti - 329 TL
Gabby's Dollhouse Katlanabilir Aynalı Tarak - 99 TL
Gabby's Dollhouse Çocuk Makyaj Seti - 299 TL
Gabby's Dollhouse 3'lü Dudak Parlatıcı Seti - 259 TL
Gabby's Dollhouse 2'li Dudak Balmı Seti - 189 TL
Gabby's Dollhouse Islak Mendil 8x8'li - 89 TL
Gabby's Dollhouse Charmlı Saç Fırçası - 199 TL
Gabby's Dollhouse Charmlı Gloss - 199 TL
Gabby's Dollhouse Saç Fırçası - 149 TL
Gabby's Dollhouse Yara Bandı 15'li - 25 TL
Gabby's Dollhouse Takma Tırnak Seti - 129 TL
Gabby's Dollhouse 3'lü Kolye ve Bileklik Seti - 279 TL
Gabby's Dollhouse 6'lı Lastik Toka Seti - 99 TL
Gabby's Dollhouse Anahtarlık - 69 TL
Gabby's Dollhouse Saç Bandı Seti - 129 TL
Gabby's Dollhouse Çocuk Şampuan 1 L - 109 TL
Gabby's Dollhouse Tırnak Makası - 89 TL
Gabby's Dollhouse Çocuk Diş Fırçası - 69 TL
Gabby's Dollhouse Kız Çocuk Soket Çorap - 29 TL
Gabby's Dollhouse 2'li Kız Çocuk Boxer - 149 TL
Gabby's Dollhouse 2'li Kız Çocuk Atlet - 219 TL
Paw Patrol Islak Mendil 20'li - 25 TL
Paw Patrol Şampuan Duş Jeli 750 ml - 99 TL
Paw Patrol Köpük Sabun 500 ml - 85 TL
Babysch Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti - 189 TL
Balmy Bebek Banyo Eldiveni - 49 TL
Balmy Şekilli Bebek Banyo Süngeri - 89 TL
Fawaris Duş Köpüğü 150 ml - 299 TL
24 KASIM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Cips Çeşitleri 85 TL
Çokobis Bisküvili Sütlü Çikolata 102 g - 55 TL
Snacks Art Bakliyat Cipsi Çeşitleri 40 g - 79 TL
Züber Nohut Cipsi Çeşitleri 75 g - 59 TL
Master Potato Domates Aromalı Patates Cipsi 160 g - 95 TL
Otamon Kurutulmuş Yaban Mersini 120 g - 125 TL
Sao Paulo Barista Espresso Çekirdek Kahve 500 g - 399 TL
I-Cool Enerji İçeceği 500 ml - 44,50 TL
Cafe Crown Salep / Sıcak Çikolata 400 g - 149 TL
Doğadan Mango & Lime Bitki Çayı 18'li - 55 TL
Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 4x1 L - 179 TL
Kızılay Maden Suyu 12x200 ml - 99 TL
Dimes %100 Meyve Suyu 27x200 ml - 350 TL
Momordica Hindistan Cevizi Mix Konsantre İçecek 250 ml - 249 TL
Humm Kurabiye Çeşitleri 55 g - 89 TL
Ülker Ece Bütün Fındıklı Çikolata 30 g - 33 TL
Mentos Clean Breath Nane Aromalı Şekersiz Tablet Şeker 105 g - 149 TL
Ülker Saklıköy Kakaolu Kremalı, Çikolatalı Granola
Serpmeli Tam Tahıllı Tart 175 g - 69 TL
Ülker Olala Select Sütlü Çikolata Kaplamalı Kremalı Kek 40 g - 25 TL
Ülker Albeni 4x40 g - 63 TL
Karina Nuga Dolgulu Kakaolu Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata 100 g - 89 TL
Haribo Softbons Damla Sakızı ve Meyve Aromalı Karışık Yumuşak Şeker 325 g - 109 TL
24 KASIM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Emek Ayçiçek Yağı 5 L 425 TL
İçim %0,5 Yağlı Süt 1 L - 42,50 TL
Hastavuk Piliç Döner 1000 g - 245 TL
Beşler Dilimli Piliç Sucuk 500 g - 139 TL
Aytaç Tavuk Dürüm Tantuni 165 g - 59 TL
Emin Dana Macar Salam 150 g - 79 TL
Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 300 g - 339 TL
Polonez Hindi Salam 2x90 g - 49,50 TL
Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L - 119 TL
Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml - 14 TL
Yörükoğlu Kakaolu Süt 180 ml - 14 TL
Yörükoğlu Süt 180 ml - 14 TL
Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 399 TL
Pınar Labne 3x180 g - 209 TL
Yörsan Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g - 159 TL
Aknaz Peynir Çeşitleri 200 g - 99 TL
Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri
425 g - 249 TL
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g - 439 TL
Yörükoğlu %0,6 Yağlı Yoğurt 5000 g - 239 TL
Dost Ballı Sürülebilir Krema 200 g - 99 TL
27 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Favori Batik Yumak 3'lü 159 TL
Angora Yumak (2'li) - 115 TL
Deluxia Yumak (2'li) - 115 TL
DAGİ Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf (~160x200 + 30 cm) - 395 TL
DAGİ Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf (~100x200 + 30 cm) - 299 TL
DAGİ Ayak Havlusu (~50x70 cm) - 199 TL
DAGİ Yüz Havlusu (~50x90 cm) - 199 TL
DAGİ El Havlusu (~30x50 cm) - 125 TL
Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (~100x200 + 30 cm) - 279 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (~160x200 + 30 cm) - 379 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi (~50x70 cm) - 95 TL
Casilli Kadın Termal Tayt - 259 TL
Havlu Saç Bonesi - 69 TL
Soket Çorap Kadın / Erkek (7'li) - 129 TL
Bolero Kadın Ev Patiği - 69 TL
Desenli Çocuk Külotlu Çorap - 79 TL
Havlu Çorap Çeşitleri Kadın - 32 TL
Casilli Kadın Yüksek Bel Külot (2'li) - 149 TL
Blackspade Erkek Karma Boxer Çeşitleri - 169 TL
Ribanalı Kadın Atlet - 79 TL
Seyahat Çantası (~23x48x25 cm) - 249 TL
Sarı Çizme (42, 43 Numara) - 299 TL
Hobi Seti - 119 TL
27 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Mega Kutulu Hurç 159 TL
Baza Kutulu Hurç (~50x40x19 cm) - 139 TL
Kulplu Pencereli Maxi Hurç (~45x40x30 cm) - 69 TL
Kulplu Pencereli Mega Hurç (~64x41x35 cm) - 85 TL
Mega Hurç (~100x50x50 cm) - 109 TL
Maxi Hurç (~70x40x45 cm) - 85 TL
Mini Hurç (~45x40x30 cm) - 65 TL
Kulplu Midi Hurç (~52x28x21 cm) - 59 TL
Raf Organizer (~30x30x30 cm) - 89 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici (~31x30x22 cm) - 169 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici - 129 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici - 59 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici (~24x29x64 cm) - 99 TL
8 Bölmeli Çanta Düzenleyici Askı (~37x103 cm) - 129 TL
27 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Chef's Çelik Sahan Set 1.550 TL
Chef's Karnıyarık Tencere (~26 cm) - 1.150 TL
Chef's Derin Tencere (~20 cm) - 899 TL
Chef's Meyve Bıçağı (3'lü) - 125 TL
Rooc Sebze Bıçağı Çeşitleri (4'lü) - 75 TL
Pirge Soyacak Çeşitleri - 169 TL
Okyanus Home Saklama Kabı (~4,5 L) - 119 TL
Okyanus Home Saklama Kabı (~3 L) - 99 TL
Benante Hasır Örme Peçetelik (~19x13x6,7 cm) - 129 TL
Benante Hasır Örgü Organizer (~25x19x8 cm) - 259 TL
Sini (~50 cm) - 229 TL
Çiğ Köfte Tepsisi (~38 cm) - 249 TL
Kaydırmaz Saplı Kesim Panosu (~38x23 cm) - 109 TL
Katlanır Badya / Süzgeç Çeşitleri (~5 L) - 59 TL
Renkli Saklama Kabı Seti (7'li) - 169 TL
Decolove Renkli Gravürlü Cam Vazo Çeşitleri - 109 TL
Okyanus Home Bambu Kapaklı Cam Sıvı Sabunluk (~500 ml) - 75 TL
Döner Başlıklı Kaydırmaz Askı Seti (4'lü) - 65 TL
Sıcak Su Torbası - 169 TL
Toka Çeşitleri - 75 TL
27 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 459 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Bardağı (6'lı, ~140 ml) - 149 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Yanı Su Bardağı (6'lı, ~160 ml) - 199 TL
Sarkap Home Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi (~23 cm) - 45 TL
Sarkap Home Gold Metal Lokumluk (~7 cm) - 17 TL
Kahve Sunumluğu (2'li, ~14 cm) - 17 TL
Rakle Desenli Cam Su Bardağı (3'lü, ~350 cc) - 179 TL
Benante Desenli Yuvarlak Çerezlik (4'lü, ~13,5x13,5 cm) - 199 TL
Glass in Love Kare Cam Tatlı Kasesi (~330 ml) - 55 TL
Zenker Kelepçeli Kek Kalıbı (~26 cm) - 379 TL
Zenker Baton Kek Kalıbı (~25 cm) - 229 TL
Lav Helen Cam Kupa (~270 cc) - 45 TL
Lav Eda Çay Bardağı (6'lı, ~170 cc) - 149 TL
Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı (~32 cm) - 259 TL
Colorina Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik (~19 cm + ~28 cm) - 279 TL
Colorina Altın Rimli Çay Tabağı (6'lı, ~12 cm) - 189 TL
Colorina Altın Rimli Cam Kase (3'lü, ~13 cm) - 119 TL
Colorina Cam Saklama Kabı (3'lü, ~200 cc) - 109 TL
Hobby Life Saklama Kabı Seti (3'lü) - 119 TL
Hobby Life Kahve Bardağı (~500 ml) - 25 TL
29 KASIM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV - 21.900 TL
Dijitsu 32 inç uydu alıcılı HD TV - 6.500 TL
Kumtel siyah turbo cam ankastre set - 11.250 TL
Kumtel beyaz turbo cam ankastre set - 11.550 TL
Philips XC6452/10 şarjlı süpürge - 11.490 TL
Philips XB2122/10 toz torbasız süpürge - 5.990 TL
Arnica Hydra Rain halı yıkama makinesi - 5.990 TL
Fakir çeyiz seti - 8.990 TL
Kumtel 70 litre midi fırın - 3.490 TL
Emsan çay makinesi - 1.990 TL
Fakir blender - 1.090 TL
Kiwi narenciye sıkacağı - 499 TL