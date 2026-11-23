Bodrumda yarı çıplak halde ölü bulundu

İstanbul'da, 4 katlı bir inşaatın bodrum katında kimliği belirsiz yarı çıplak halde erkek cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde ölümün 3-4 gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilirken, şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, ölümün yük... Daha Fazla Göster İstanbul'da, 4 katlı bir inşaatın bodrum katında kimliği belirsiz yarı çıplak halde erkek cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde ölümün 3-4 gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilirken, şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, ölümün yüksekten düşmeye bağlı boyun kırığı nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği öğrenildi. (DHA) Daha Az Göster