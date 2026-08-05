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        Haberler Bilgi Bursa, Antalya, Konya LGS boş kontenjanlar ve taban puanları sorgulama ekranı

        Bursa, Antalya, Konya LGS boş kontenjanlar ve taban puanları sorgulama ekranı

        Bursa, Antalya, Konya LGS boş kontenjanlar ve taban puanları araştırmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından hız kazandı. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti. İşte, MEB ile 2026 Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi LGS taban puanları ve boş kontenjan sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        2026 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Bursa, Antalya, Konya LGS boş kontenjanlar ve taban puanları, E-Okul üzerinden adayların erişimine açılacak. . Bursa, Antalya, Konya LGS boş kontenjanlar ve taban puanları görüntüleme ekranına, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos’ta, LGS 2.nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. İşte, EKOL 2026 Bursa, Antalya, Konya LGS boş kontenjanlar ve taban puanları görüntüleme ekranı…

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        LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        2026 lise yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak. LGS tercih sonuçları sabah saatlerinde açıklandı.

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        2026 LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Öğrenciler 2026 LGS lise yerleştirme sonuçlarına, 5 Ağustos 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi "meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

        LİSE YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 94,53’Ü YERLEŞTİ

        Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 oldu.

        Yerel yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,53'ü, ilk üç tercihinden birine yerleşti

        Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşti.

        Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

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        KENDİ İLLERİNDE YERLEŞME ORANI %92,93

        2026 yılı merkezî sınav sonuçlarına göre yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı yüzde 89,06, tüm öğrencilerin ise kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,93 oldu.

        Üst dilimde yer alan öğrenciler farklı okul ve illere dengeli şekilde dağıldı

        2026 yılında yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti.

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        LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek liselerinin boş kontenjanları ve taban puanları, 2026 LGS lise tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklandı.

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        BURSA, ANTALYA, KONYA LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

        Bursa, Antalya, Konya LGS boş kontenjanlar ve taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasının ardından netleşti. Öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden lise tercihi il ve ilçe seçimi yaptıktan sonra LGS taban puanları ve boş kontenjanları görüntüleyebilecek.

        LİSE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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