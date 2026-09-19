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        Haberler Bilgi DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler...

        DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler...

        Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran mücadelede Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Sezona güçlü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, milli araya zirvede girmeyi amaçlarken sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bordo-mavililer ise yeni teknik direktör yönetimindeki ilk önemli sınavlarından birinde taraftarı önünde 3 puan arayacak. Peki Trabzonspor-Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm merak edilenler ve takımların olası ilk 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig’in 6. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ederken iki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Lige istediği başlangıcı yapan sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğundaki yerini korumak için 3 puanın peşinde olacak. Bordo-mavililer ise yeni teknik direktörüyle çıkacağı bu önemli mücadelede taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Peki Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar ve muhtemel kadrolar...

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        TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Papara Park’ta oynanacak mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

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        TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki kritik karşılaşma, futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak buluşacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Franculino.

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Leao, Deniz.

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        İKİ TAKIM 144. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

        Trabzonspor ile Galatasaray, tarihlerindeki 144. karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. İki takım daha önce Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar kapsamında 143 kez kozlarını paylaştı.

        Geride kalan mücadelelerde Galatasaray 66 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor 45 karşılaşmada rakibini mağlup etti. 32 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 197 gol kaydederken, bordo-mavililer 159 kez rakip fileleri havalandırdı.

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        SON 10 KARŞILAŞMADA GALATASARAY ÜSTÜN

        Trabzonspor ile Galatasaray’ın son 10 randevusunda sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü dikkat çekiyor.

        İki takım arasında Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa organizasyonlarında oynanan son 10 maçta Galatasaray 7 galibiyet elde etti. Trabzonspor bu süreçte rakibini 1 kez mağlup ederken, 2 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

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        #trabzonspor
        #galatasaray
        #derbi
        #Trabzonspor - Galatasaray maçı
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