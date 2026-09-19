DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig’in 6. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ederken iki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Lige istediği başlangıcı yapan sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğundaki yerini korumak için 3 puanın peşinde olacak. Bordo-mavililer ise yeni teknik direktörüyle çıkacağı bu önemli mücadelede taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Peki Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar ve muhtemel kadrolar...