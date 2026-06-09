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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama

        Emekli maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrilirken, 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli zam hesabı da netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 oldu. 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı SSK ve Bağkur'lular tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 19:46 Güncelleme:
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        Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Ocak-Mayıs dönemine ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 5 aylık zam oranı büyük ölçüde açıklık kazandı. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle emekli maaş zammında kesin zam oranı belli olacak. Peki, 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam yapılacak?' İşte 2026 Temmuz emekli maaşında zam senaryoları...

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        MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU

        Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.71, yıllık enflasyon yüzde 32.61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı

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        5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

        Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyona göre yüzde 12,41 oranında maaş farkı ortaya çıktı

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 oldu.

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        EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:

        Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.

        Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:

        Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.

        Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.

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        Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.

        Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

        En düşük emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir zam yapılıyor. 2025 yılındaki zamlar son 6 aylık enflasyon oranında gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında zam yapılırken ise memur maaşları 6 aylık enflasyondan yüksek çıktığı için memur maaş zammı oranı dikkate alınarak 20 bin TL olarak belirlendi.

        Temmuz ayında 6 aylık enflasyon doğrultusunda zam yapılırsa en düşük emekli aylığı temmuz ayında beklenti anketine göre 23.680 TL, Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre 23.580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 TL olacak.

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        EMEKLİ MAAŞINDA ZAM SENARYOLARI

        6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları

        Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri

        Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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