EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ MARKA - MODEL LİSTESİ: Emekliye ÖTV'siz araçta son durum ne?
Emeklilere ÖTV'siz araç verilecek mi, düzenleme Meclis'ten geçti mi? 2026 yılında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alan emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesine ilişkin son durum yakından takip ediliyor. Peki emekliye ÖTV'siz araç çıktı mı, kimleri kapsıyor, şartlar neler? İşte 2026 emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesinde son durum ve merak edilen ayrıntılar...
Araç sahibi olmayı planlayan emekliler, TBMM'deki ÖTV muafiyeti teklifine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Gündemde yer alan düzenleme, tüm emeklileri değil, kanun teklifinde belirtilen kriterleri karşılayan kişileri kapsıyor. Teklifin yürürlüğe girebilmesi için TBMM komisyon süreci ile Genel Kurul'da kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi Meclis'ten geçti mi, hangi araçlar kapsamda olacak ve başvurular başladı mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesine ilişkin son gelişmeler...
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ ÇIKTI MI?
Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç düzenlemesi henüz yasalaşmadı. TBMM'ye sunulan kanun teklifi bulunmasına rağmen teklif henüz Genel Kurul'dan geçmedi ve Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Bu nedenle emeklilere yönelik yürürlükte olan bir ÖTV muafiyeti uygulaması bulunmuyor.
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER?
Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:
Emekli statüsünde olmak,
Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,
Satın alınan aracı belirli süre satmamak,
Binek otomobil almak,
Ticari araçların kapsam dışında tutulması.
Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kanun teklifinin önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlanmadan emeklilerin ÖTV'siz araç alabilmesi mümkün değil.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MARKALARI HANGİLERİ OLABİLİR?
Düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen ÖTV muafiyeti üst limiti içerisinde kalan araçlar kapsamda değerlendirilebilecek. Gündeme gelen listelerde şu markalar öne çıkıyor:
Togg
Fiat
Toyota
Renault
Hyundai
Opel
Citroen
Peugeot
Volkswagen
Dacia
Ancak hangi model ve markaların kesin olarak kapsamda yer alacağı, olası yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra netlik kazanacak.
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR?
Yeni düzenlemeyle birlikte engel oranı yüzde 90’ın altında bulunan, ortopedik engel oranı ise en az yüzde 40 olan ve sağlık durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayan vatandaşlara ÖTV muafiyetiyle araç satın alma imkânı tanınacak.
Muafiyet kapsamında, vergiler dâhil satış fiyatı 2 milyon 873 bin 900 lirayı aşmayan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi aracı, ATV, jeep ve station wagon gibi taşıtlar yer alacak. Bu araçlarda motor silindir hacminin 2 bin 800 santimetreküpü geçmemesi şartı aranacak.
Ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri ise motor hacmi sınırlamasına tabi olmadan motosiklet satın alabilecek. ÖTV muafiyetine ilişkin hükümler, tebliğin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve uygulama Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.
Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;
Corolla Benzinli
1.5 Vision Plus Multidrive S
1.5 Dream Multidrive S
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Toyota C-HR Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
1.8 Hybrid Passion e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT
Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.
ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?
Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.
Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:
Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,
1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,
Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.