Emeklilere ÖTV'siz araç çıktı mı? Meclis'ten geçen ÖTV yasası emeklileri kapsıyor mu?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda önemli değişikliklere gidildi. Yeni düzenlemenin ardından "Meclis'ten geçen ÖTV yasası emeklileri kapsıyor mu?", "Emeklilere ÖTV'siz araç hakkı çıktı mı?" soruları yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesinde son durum ne? İşte merak edilen ayrıntılar...
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ÖTV düzenlemesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gözü yeni yasal değişikliklere çevrildi. Özellikle "Meclis'ten geçen ÖTV yasası emeklileri kapsıyor mu?" ve "Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler neler?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte yasalaşan ÖTV düzenlemesi ve kamuoyunda merak edilen detaylar...
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı.
Buna göre oran farklılaştırma yetkisine "taşıtların çekiş sistemi" de eklendi. Ayrıca, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için nispi vergi oranı üzerinden hesaplanacak vergi tutarı, T sınıfı araçlar ile L sınıfında olup elektrik motor gücü 4 kW altında olanlar ve içten yanmalı motoru olanlar hariç, asgari maktu vergi tutarı L sınıfı araçlar için 30 bin, diğerleri için 100 bin liradan az olmayacak. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak. Hesaplanan tutarların 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmayacak.
Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için ÖTV veya yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş tutarları 10 katına kadar artırmaya, 0'a kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla farklı matrah grupları oluşturmak suretiyle asgari maktu vergi tutarlarını farklılaştırmaya, motor gücü, motor silindir hacmi, çekiş sistemi, menzili, batarya kapasitesi, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı asgari maktu vergi tutarları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARACI KAPSIYOR MU?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni ÖTV düzenlemesi, emeklilere ÖTV'siz araç hakkı getirmiyor. Meclis'ten geçen kanunda emeklilere yönelik ÖTV muafiyetine ilişkin bir hüküm yer almazken, kamuoyunda gündeme gelen emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi ise bu yasadan ayrı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yasalaşan ÖTV değişikliği ile emeklilere ÖTV'siz araç verilmesi arasında doğrudan bir bağlantı bulunmuyor.
EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI?
Emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti konusunda ise şu an için yürürlüğe girmiş bir yasal düzenleme bulunmuyor. Resmi açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER?
Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:
Emekli statüsünde olmak,
Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,
Satın alınan aracı belirli süre satmamak,
Binek otomobil almak,
Ticari araçların kapsam dışında tutulması.
Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MARKALARI HANGİLERİ?
Düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen ÖTV muafiyeti üst limiti içerisinde kalan araçlar kapsamda değerlendirilebilecek. Gündeme gelen listelerde şu markalar öne çıkıyor:
Togg
Fiat
Toyota
Renault
Hyundai
Opel
Citroen
Peugeot
Volkswagen
Dacia
Ancak hangi model ve markaların kesin olarak kapsamda yer alacağı, olası yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra netlik kazanacak.