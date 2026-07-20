EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ MARKA VE MODELLERİ 2026 | Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi Meclis’ten geçti mi? Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı?
Emeklilere ÖTV muafiyetli araç imkânı sağlayabileceği belirtilen düzenleme, 2026 yılında gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklifin bütün emeklileri kapsamadığı, yalnızca belirlenen koşulları karşılayan kişilere yönelik olduğu ifade ediliyor. Uygulamanın hayata geçebilmesi için teklifin komisyon ve Genel Kurul aşamalarını tamamlayarak yasalaşması gerekiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca kişi ise düzenlemenin Meclis'ten geçip geçmediğini, başvuru şartlarını ve uygulamanın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesinde son durum ne, kimler bu haktan yararlanabilecek? İşte merak edilen ayrıntılar...
Emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç satın alma hakkı tanınmasını öngören teklif, 2026 yılında milyonlarca kişinin yakından izlediği düzenlemeler arasında bulunuyor. Kanun teklifinin TBMM gündemine taşınmasının ardından, uygulamanın hangi aşamada olduğu, yasalaşıp yasalaşmadığı ve hangi emekli gruplarını kapsayacağı merak konusu oldu. Düzenlemeden yararlanma şartlarının yanı sıra kapsama girebilecek araçların marka ve modelleri de araştırılıyor. Peki emekliye ÖTV’siz araç uygulamasında son durum ne, teklif Meclis’ten geçti mi? İşte düzenlemenin mevcut aşamasına ilişkin ayrıntılar...
EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç satın alma imkanı tanınmasını öngören teklif Meclis gündeminde bulunuyor ancak henüz kanunlaşmış değil.
Düzenlemenin uygulanabilmesi için önce ilgili komisyonlardan geçmesi, ardından TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Mevcut durumda emeklilere yönelik özel bir ÖTV’siz araç alım uygulaması bulunmuyor.
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER?
Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:
Emekli statüsünde olmak,
Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,
Satın alınan aracı belirli süre satmamak,
Binek otomobil almak,
Ticari araçların kapsam dışında tutulması.
Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MARKA VE MODELLERİ NELER?
Olası bir ÖTV muafiyeti veya vergi indirimi düzenlemesinde araç fiyat limiti uygulanması halinde belirli segmentteki araçların kapsama girmesi beklenebilir.
Fiat Egea Sedan,
Hyundai i20,
Hyundai Bayon,
Renault Clio,
Renault Taliant,
Toyota Corolla,
Citroen C3,
Opel Corsa,
Kia Stonic,
Dacia Sandero,
gibi modeller öne çıkabilir. Ancak bu liste resmi bir kapsamı ifade etmemekte olup yalnızca fiyat limitli olası bir düzenleme senaryosuna göre değerlendirilmektedir.
Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;
Corolla Benzinli
1.5 Vision Plus Multidrive S
1.5 Dream Multidrive S
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Toyota C-HR Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
1.8 Hybrid Passion e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT
Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.
ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?
Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.
Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:
Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,
1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,
Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR?
Yeni düzenlemeyle birlikte engel oranı yüzde 90’ın altında bulunan, ortopedik engel oranı ise en az yüzde 40 olan ve sağlık durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayan vatandaşlara ÖTV muafiyetiyle araç satın alma imkânı tanınacak.
Muafiyet kapsamında, vergiler dâhil satış fiyatı 2 milyon 873 bin 900 lirayı aşmayan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi aracı, ATV, jeep ve station wagon gibi taşıtlar yer alacak. Bu araçlarda motor silindir hacminin 2 bin 800 santimetreküpü geçmemesi şartı aranacak.
Ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri ise motor hacmi sınırlamasına tabi olmadan motosiklet satın alabilecek. ÖTV muafiyetine ilişkin hükümler, tebliğin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve uygulama Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.