EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ MARKA VE MODELLERİ 2026 | Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi Meclis’ten geçti mi? Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı?

ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR?

Yeni düzenlemeyle birlikte engel oranı yüzde 90’ın altında bulunan, ortopedik engel oranı ise en az yüzde 40 olan ve sağlık durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayan vatandaşlara ÖTV muafiyetiyle araç satın alma imkânı tanınacak.

Muafiyet kapsamında, vergiler dâhil satış fiyatı 2 milyon 873 bin 900 lirayı aşmayan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi aracı, ATV, jeep ve station wagon gibi taşıtlar yer alacak. Bu araçlarda motor silindir hacminin 2 bin 800 santimetreküpü geçmemesi şartı aranacak.

Ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri ise motor hacmi sınırlamasına tabi olmadan motosiklet satın alabilecek. ÖTV muafiyetine ilişkin hükümler, tebliğin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve uygulama Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.