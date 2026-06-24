EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2026 Temmuz Emekli maaşları ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon verilerine göre oluşan artış oranı yüzde 16,61 seviyesine ulaştı. Bu oran dikkate alındığında, en düşük 20 bin lira civarındaki emekli aylığının yaklaşık 23 bin 233 liraya kadar yükselebileceği hesaplanıyor.

Haziran ayı enflasyonunun da tabloya eklenmesiyle birlikte, 6 aylık toplam enflasyon farkının yüzde 18 ile yüzde 25 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durum, en düşük emekli maaşı için farklı zam senaryolarını da beraberinde getiriyor.