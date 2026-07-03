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        Haberler Bilgi Gündem EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2026 || Enflasyon farkı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? SSK ve Bağkur maaş hesaplama

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2026 || Enflasyon farkı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? SSK ve Bağkur maaş hesaplama

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Son 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından dikkatler en düşük emekli maaşına çevrildi. Milyonlarca emekli, yılın ikinci yarısına girilirken maaşlarında ne kadar artış yapıldığını merak ediyor. Yapılan son düzenlemeler sonrası emekli aylıklarının ne kadar olduğu, en düşük emekli maaşına ne kadar zam geldiği ve yeni tutarın kaç TL'ye yükseldiği en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki En düşük emekli maaşı kaç TL oldu? SSK ve Bağkur maaş hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 09:56:43 Güncelleme:
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        TÜİK 6 aylık enflasyon farkını açıkladı mı? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı, en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Milyonlarca emekli, yılın ikinci yarısına girilirken maaşlarında gerçekleşen artış oranını yakından takip ediyor. Açıklanan verilerin ardından emekli aylıklarında yapılan güncellemeler, en düşük maaşa gelen zam miktarı ve yeni maaş tutarları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

        Güncel emekli maaşları ve zam oranlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde…

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        TÜİK 6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI!

        TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte belli oldu. Enflasyon oranları doğrultusunda güncel zam hesaplamasını birazdan sizlerle paylaşacağız.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        En düşük emekli maaşı yasal düzenlemeyle belirlendiği için enflasyon farkı sonrası en düşük emekli maaşı değişmiyor. Ancak geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında genellikle enflasyon kararı sonrası TBMM'de yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı zamlanıyor. Olası bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız.

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        ZAM ÖNCESİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADARDI?

        En düşük emekli maaşı, henüz herhangi bir zam uygulanmadan önce mevcut durumda 20.000 TL'dir.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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