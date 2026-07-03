EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2026 || Enflasyon farkı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? SSK ve Bağkur maaş hesaplama

TÜİK 6 aylık enflasyon farkını açıkladı mı? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı, en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Milyonlarca emekli, yılın ikinci yarısına girilirken maaşlarında gerçekleşen artış oranını yakından takip ediyor. Açıklanan verilerin ardından emekli aylıklarında yapılan güncellemeler, en düşük maaşa gelen zam miktarı ve yeni maaş tutarları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Güncel emekli maaşları ve zam oranlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde…