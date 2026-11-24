Yatak odasında gizli bölmede yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 9 ayrı eve girerek yaklaşık 2 milyon TL'lik maddi zarara yol açan hırsızlık olaylarının şüphelileri, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yaklaşık 90 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin izini sürerken zanlıların hırsızlık anları da kameral... Daha Fazla Göster Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 9 ayrı eve girerek yaklaşık 2 milyon TL'lik maddi zarara yol açan hırsızlık olaylarının şüphelileri, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yaklaşık 90 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin izini sürerken zanlıların hırsızlık anları da kameralara yansıdı. Adres değiştirdikleri ve yakalanmamak için evlerde gizli bölmeler oluşturdukları belirlenen şüphelilerden biri, yatak odasındaki dolabın içine yapılan gizli bölmede saklanırken ele geçirildi(İHA) Daha Az Göster