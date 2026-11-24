Galatasaray-Aston Villa maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? Galatasaray-Aston Villa maçı önemli anları ve maç özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Aston Villa, kritik mücadelede RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi karşısında galibiyet için sahaya çıktı. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulmakta zorlanırken heyecan ikinci yarıda arttı. Galatasaray'ın aradığı gol 77. dakikada genç futbolcu Deniz Gül'den geldi. Köşe vuruşu sonrasında gelişen pozisyonda kafa vuruşuyla ağları havalandıran Deniz Gül, RAMS Park'ta büyük sevinç yaşattı. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? İşte Şampiyonlar Ligi mücadelesinin maç sonucu ve maç özeti...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının önemli karşılaşmalarından birinde Aston Villa'yı konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisi karşısında etkili bir mücadele ortaya koydu. İlk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarıda oyunun temposu yükseldi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Deniz Gül, attığı golle Galatasaray'ı öne geçirdi. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçında kaç kaç bitti, golü kim attı? İşte maçın öne çıkan anları...
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasında sarı-kırmızılı temsilcimiz 77. dakikada Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Genç futbolcu, köşe vuruşundan gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Böylece Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan kritik mücadelede avantajı yakaladı.
Galatasaray 1-0 Aston Villa
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇINDA GOLÜ KİM ATTI?
Karşılaşmanın golünü Galatasaray adına Deniz Gül kaydetti.
77. dakika: Deniz Gül (Galatasaray)
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇ ÖZETİ
Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Aston Villa zaman zaman topa daha fazla sahip olsa da Galatasaray ikinci yarıda hücumda etkisini artırdı.
Karşılaşmanın 77. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Deniz Gül, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu gol, mücadelenin en önemli anı oldu.
Galatasaray taraftarı, genç futbolcunun golüyle büyük sevinç yaşarken karşılaşmanın kalan bölümünde skor üstünlüğünü korumaya odaklandı.