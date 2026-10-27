Galatasaray'ın iki golünü de yıldız futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Fenerbahçe'nin derbideki tek golü ise İrfan Can Kahveci'den geldi. Mücadelede üç gol atılırken futbolseverler karşılaşmanın sonucunu ve gol dakikalarını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte derbinin maç sonucu, golleri ve kısa özeti. Galatasaray-Fenerbahçe derbi maç sonucu, özeti ve golleri...