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        Haberler Bilgi Galatasaray-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maç sonucu ve golleri

        Galatasaray-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maç sonucu ve golleri

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin büyük heyecana sahne olan mücadelesinde kazanan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbi maç sonucu ve golleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın iki golünü de yıldız futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Fenerbahçe'nin derbideki tek golü ise İrfan Can Kahveci'den geldi. Mücadelede üç gol atılırken futbolseverler karşılaşmanın sonucunu ve gol dakikalarını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte derbinin maç sonucu, golleri ve kısa özeti. Galatasaray-Fenerbahçe derbi maç sonucu, özeti ve golleri...

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        GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller Victor Osimhen'den geldi.

        Maç sonucu: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

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        GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

        Galatasaray'ın gollerini 29. ve 44. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki tek golü ise 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

        29. dakika: Victor Osimhen (Galatasaray)

        44. dakika: Victor Osimhen (Galatasaray)

        62. dakika: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

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        GALATASARAY'IN 11'İ

        Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen

        FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

        Fenerbahçe: Ederson, Levent, Brown, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku

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