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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 9 Haziran 2026 Salı Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve yarım altın aldı?

        Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 9 Haziran 2026 Salı Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve yarım altın aldı?

        Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci günü, gelinler arasında yaşanan yoğun rekabetle başladı. Gün boyunca hünerlerini sergileyen yarışmacılar, süre sonunda hazırladıkları tabakları jüri karşısına çıkardı. Kayınvalideler ve halk jürisi, yapılan gizli oylamayla puanlarını verdi. Peki, günün sonunda en yüksek puanı alarak altının sahibi kim oldu? İşte 9 Haziran 2026 tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 16:29 Güncelleme:
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        Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci günü, gelinler arasındaki rekabetin giderek arttığı anlara sahne oldu. Gün boyunca yeteneklerini ortaya koyan yarışmacılar, hazırladıkları tabakları sürenin sonunda jüriye sunarken, kayınvalideler ve halk jürisi de gizli oylamayla puanlarını belirledi. Peki, günün birincisi ve yarım altın kazananı hangi gelin oldu? İşte Gelinim Mutfakta 9 Haziran 2026 Salı günü birincisi ve puan durumu haberimizde...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’nın 9 Haziran Salı gününde yapılan yarışmada Aysun, rakiplerini geride bırakarak en yüksek puanı elde etti ve haftanın 2. gününde yarım altının sahibi oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 HAZİRAN SALI

        Aysun: 20 puan

        Cemile: 19 puan

        Hatice: 12 puan

        Tuğba: 12 puan

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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