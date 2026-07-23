GÜNCEL TAKLİT-TAĞŞİŞ LİSTESİ | Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Temmuz 2026 hileli gıdalar listesine giren markalar ve ürünler

GÜNCEL TAKLİT-TAĞŞİŞ LİSTESİ

Listeye 28 yeni ürün daha dahil edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerine ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen markalar ile ürünler, Bakanlığın “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden yayımlanmaya devam ediyor.

Söz konusu platformda, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında, halk sağlığını riske atan firma ve ürünlere yer veriliyor. Son güncellemeyle birlikte listeye, biri doğrudan sağlığı tehlikeye atabilecek nitelikte olmak üzere toplam 28 yeni ürün eklendi.