GÜNCEL TAKLİT-TAĞŞİŞ LİSTESİ | Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Temmuz 2026 hileli gıdalar listesine giren markalar ve ürünler
Gıda güvenliğiyle ilgili denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yapılan ürünlere yönelik liste bir kez daha güncellendi. Tüketicilerin sağlığını riske atan uygulamaların yer aldığı Temmuz 2026 listesi, özellikle alışveriş tercihlerinde dikkat edilmesi gereken önemli ipuçları sunuyor. Açıklanan yeni verilerle birlikte hangi ürün gruplarında hile yapıldığı ve denetimlerin hangi alanlarda yoğunlaştığı yeniden gündeme gelirken, güncel liste kamuoyunun yakın takibine açıldı. İşte güncel Taklit-tağşiş listesi...
Gıda güvenliğiyle ilgili denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yapılan ürünlere yönelik liste bir kez daha güncellendi. Tüketicilerin sağlığını riske atan uygulamaların yer aldığı Temmuz 2026 listesi, özellikle alışveriş tercihlerinde dikkat edilmesi gereken önemli ipuçları sunuyor. Açıklanan yeni verilerle birlikte hangi ürün gruplarında hile yapıldığı ve denetimlerin hangi alanlarda yoğunlaştığı yeniden gündeme gelirken, güncel liste kamuoyunun yakın takibine açıldı. İşte güncel Taklit-tağşiş listesi...
GÜNCEL TAKLİT-TAĞŞİŞ LİSTESİ
Listeye 28 yeni ürün daha dahil edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerine ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen markalar ile ürünler, Bakanlığın “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden yayımlanmaya devam ediyor.
Söz konusu platformda, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında, halk sağlığını riske atan firma ve ürünlere yer veriliyor. Son güncellemeyle birlikte listeye, biri doğrudan sağlığı tehlikeye atabilecek nitelikte olmak üzere toplam 28 yeni ürün eklendi.