İŞKUR TYP SONUCU SORGULAMA EKRANI 3 EYLÜL 2026: Okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir?
TYP kapsamında gerçekleştirilecek personel alımları için başvuru yapan adayların sonuç heyecanı devam ediyor. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların 28 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından gözler kura çekimleri ve açıklanacak isim listelerine çevrildi. Okullarda görev yapmak üzere alınacak 30 bin güvenlik ve temizlik personeli için belirlenen adaylar, kura sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte görev süreçlerine başlayacak. Peki, TYP okul temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve diğer geçici işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura süreci ve sonuçlara ilişkin merak edilen detaylar...
2026 TYP kura sonuçları için adayların bekleyişi sürerken, illerden ve ilçelerden gelen duyurularla birlikte isim listeleri de açıklanmaya başladı. Toplum Yararına Program kapsamında yapılacak okul personeli alımlarında sonuçlar için tek bir merkezî liste yayımlanmadığı için adayların başvuru yaptıkları ilin veya ilçenin Millî Eğitim Müdürlüğü açıklamalarını ve İŞKUR e-Şube ekranını takip etmesi gerekiyor. Okullarda görev yapacak temizlik, güvenlik ve destek personellerine ilişkin kura sonuçları, başvurulan programa ve bölgeye göre farklı tarihlerde erişime açılabiliyor. Peki, 2026 TYP kura sonucu nasıl ve nereden sorgulanır? İşte isim listesi görüntüleme ekranı ve sonuçlara ilişkin merak edilenler...
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarda görev alacak TYP personelleri için sonuç süreci başladı. Belirlenen tarihler arasında alınan başvuruların ardından noter kurası ve ilgili değerlendirme yöntemleriyle oluşturulan asil ve yedek aday listeleri, illere ve ilçelere göre duyurulmaya devam ediyor.
TYP kura sonuçlarını açıklayan iller arasında Elazığ da yer aldı. Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 28 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan duyuruyla birlikte merkez asil, merkez yedek ve ilçe bazındaki sonuç listeleri adayların erişimine açıldı.
Ancak TYP sonuçları için Türkiye genelinde yayımlanan tek bir merkezi isim listesi bulunmuyor.
Bu nedenle adayların, başvuru yaptıkları il veya ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularını ve İŞKUR e-Şube ekranını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Sonuçların açıklanma tarihi ise başvurulan bölge ve programa göre farklılık gösterebiliyor.
OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
TYP kapsamında okullarda görev alacak temizlik ve güvenlik personelleri için sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, isim listelerine nasıl ulaşabileceklerini araştırmaya başladı. Kura sonucunu öğrenmek isteyen adayların öncelikle başvuru yaptıkları İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü veya ilgili kamu kurumlarının resmî duyuru sayfalarını takip etmesi gerekiyor.
Yayımlanan listeler genellikle “TYP kura sonuçları”, “asil ve yedek liste”, “katılımcı listesi” ya da “TYP sonuç duyurusu” başlıklarıyla PDF formatında paylaşılırken, adaylar kendi isimlerini bu listeler üzerinden kontrol edebiliyor.
İŞKUR tarafından belirlenen uygulamaya göre katılımcı seçimi, noter kurası, liste yöntemi veya her iki yöntemin birlikte kullanıldığı seçim modelleriyle yapılabiliyor. Hangi yöntemin uygulanacağı ise ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirleniyor.
Adaylar ayrıca sonuçlarını İŞKUR TYP sorgulama ekranı ve e-Devlet üzerinden sunulan TYP hizmetleri aracılığıyla da kontrol edebiliyor.
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ATAKUM’DA TYP BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Samsun’un Atakum ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarda görev yapacak TYP personelleri için başvuru süreci sona erdi. Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, temizlik görevlisi ve okul bahçe görevlisi kadroları için başvuruların 26-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındığı belirtildi. Program kapsamında görevlendirilecek personellerin 14 Eylül 2026 ile 12 Mart 2027 tarihleri arasında görev yapacağı açıklandı.
Başvuruların İŞKUR e-Şube, e-Devlet ve ALO 170 kanalları üzerinden gerçekleştirildiği bildirilirken, adayların sonuç sürecinde kendi başvurularına ait resmî duyuruları takip etmesi gerekiyor.
TYP kapsamında açılacak kadrolar, görev türleri ve kontenjan bilgileri il ve ilçe bazındaki ihtiyaçlara göre değişiklik gösterebildiği için kesin bilgiler ilgili kurumların açıklamaları üzerinden öğrenilebilecek.