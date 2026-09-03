İŞKUR TYP SONUCU SORGULAMA EKRANI 3 EYLÜL 2026: Okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarda görev alacak TYP personelleri için sonuç süreci başladı. Belirlenen tarihler arasında alınan başvuruların ardından noter kurası ve ilgili değerlendirme yöntemleriyle oluşturulan asil ve yedek aday listeleri, illere ve ilçelere göre duyurulmaya devam ediyor.

TYP kura sonuçlarını açıklayan iller arasında Elazığ da yer aldı. Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 28 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan duyuruyla birlikte merkez asil, merkez yedek ve ilçe bazındaki sonuç listeleri adayların erişimine açıldı.