İstanbul elektrik kesinti programı 5 Kasım 2026: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti sorgulama ekranı
İstanbul elektrik kesintisi listesi, 5 Kasım 2026 Perşembe günü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İlçelerinde elektrik kesintisi olanlar, BEDAŞ tarafından açıklanan bilgileri araştırıyor. Kesintiler planlı çalışmalar kapsamında uygulanıyor. Yayınlanan liste kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş tarihi bilgisi detaylarıyla yer alıyor. Peki, 5 Kasım 2026 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?
Giriş: 05 Kasım 2026 - 01:41 Güncelleme:
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İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı, yaşadıkları ilçede kesinti yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BEDAŞ kesinti yapılacak ilçeleri ve saat detaylarını duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı
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ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.
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