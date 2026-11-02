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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul elektrik kesintisi programı 2 Kasım 2026 Pazartesi! Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        İstanbul elektrik kesintisi programı 2 Kasım 2026 Pazartesi! Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti programını güncel olarak paylaşıyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde kesinti yaşanıyor. 2 Kasım BEDAŞ kesinti ve arıza sorgulama ekranından planlı bakım ve onarım çalışmalarını duyurdu. Bölgelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Kesinti yaşanan ilçeler arasında Sarıyer, Beylikdüzü, Bağcılar'da yer alıyor. Konuyla ilgili İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama işlemleri hız kazandı. İşte, 2 Kasım 2026 İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 18:18 Güncelleme:
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        İstanbul elektrik kesintisi programı belli oldu. BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi 2 Kasım 2026 duyurusunu yayımladı. Duyuruya göre bugün İstanbul'da Sarıyer, Beylikdüzü, Beşiktaş ilçelerinin de arasında yer aldığı ilçelerde bakım nedeniyle elektik kesintisi yaşanacak. Bölgedeki vatandaşlar ‘’Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 2 Kasım 2026

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin duyurusuna göre, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Farklı saat dilimlerinde uygulanacak kesintilerin yer aldığı ilçeler belli oldu.

        BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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