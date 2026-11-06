KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim sonuçları için gözler ÖSYM’de
Kamu memuru olmak isteyen adaylar KPSS Ortaöğretim sonuçlarını merakla bekliyor. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmî sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler de erişime açılacak. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ile ilgili detaylar
25 Ekim’de düzenlenen KPSS Ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı. Adaylara genel yetenek ve genel kültür bölümlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltildi. İki yılda bir düzenlenen sınava katılan lise mezunları, puanlarını öğrenmek istiyor. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifrelerini kullanarak kendilerine ait sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.
KİMLER KPSS ORTAÖĞRETİM'E GİREBİLİR?
Lise veya dengi okul mezunları
Sınavın geçerlilik süresi içinde lise mezunu olabilecek durumda bulunan adaylar (kılavuzdaki mezuniyet şartlarına bağlı olarak)
Açık lise mezunları
Meslek lisesi mezunları