KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027: GSB KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK ek kontenjan yurt başvurusu nasıl yapılır?

Yaşadıkları şehirden farklı bir şehirde üniversite eğitimi alacak öğrenciler, yeni eğitim döneminde barınabilecekleri yeri bulmanın telaşını yaşıyor. İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan öğrenciler için yedek yerleştirme süreci devam ederken, ek kontenjanla üniversiteye yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan ve ilk başvuru dönemine dahil olamayan öğrenciler de yeni başvuru dönemini bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı ek kontenjan başvurularına ilişkin duyuru yayımladı. Bu gelişme sonrası ‘’KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvuru yapabilecek ve başvurular nasıl ve neredenyapılacak?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 2026-2027 KYK ek yurt başvuru tarihleri ile ilgili GSB’nin son açıklaması…