KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027: GSB KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK ek kontenjan yurt başvurusu nasıl yapılır?
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerini barınma telaşı sardı. İlk yerleştirmede herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler yedek yerleştirmeleri takip ederken, ek kontenjanla üniversiteye yerleşen ve ilk başvuru dönemine dahil olamayan öğrenciler ise KYK ek yurt başvuru tarihini bekliyor. ''2026-2027 KYK ek yurt başvuruları başladı mı?'' sorusu rusu gündemdeki yerini korurken, GSB'den ek yurt başvurularına ilişkin yeni açıklama geldi. Peki, GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, takvim belli oldu mu, başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar…
Yaşadıkları şehirden farklı bir şehirde üniversite eğitimi alacak öğrenciler, yeni eğitim döneminde barınabilecekleri yeri bulmanın telaşını yaşıyor. İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan öğrenciler için yedek yerleştirme süreci devam ederken, ek kontenjanla üniversiteye yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan ve ilk başvuru dönemine dahil olamayan öğrenciler de yeni başvuru dönemini bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı ek kontenjan başvurularına ilişkin duyuru yayımladı. Bu gelişme sonrası ‘’KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvuru yapabilecek ve başvurular nasıl ve neredenyapılacak?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 2026-2027 KYK ek yurt başvuru tarihleri ile ilgili GSB’nin son açıklaması…
GSB'DEN KYK EK YURT AÇIKLAMASI!
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), ek kontenjanlar hakkında bir duyuru yayımladı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
‘’Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresi içinde öğrenimlerini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS’te aktif görünen öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu olarak, kayıtlarının tamamlanmasını takiben e-Devlet kapısı üzerinden alınacaktır.
Başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin güncel duyuruları resmî iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz.’’
2026-2027 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 KYK ek yurt başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl ek kontenjan yurt başvuruları, 15 Ekim 2025 tarihinde başlamış ve 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'da sona ermişti.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvurularının Ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor.
KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Başvuru süreci başladığında öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekecek.
Öğrenciler, e-Devlet'teki arama bölümüne “GSB Yurt Başvurusu” yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşabilecek. Başvuru formunda yer alan kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde dolduran öğrenciler, başvurularını tamamlayabilecek. Başvurunun ardından sonuçlar ve değerlendirme süreci de yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.
KİMLER KYK EK YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.