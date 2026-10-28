ÖSYM duyurdu, MSÜ başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! 2027 MSÜ ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılı sınav takvimini açıkladı. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuru ve sınav tarihleri de netleşti. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak ve askerî öğrenci olmak isteyen adaylar, MSÜ başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, 2027 MSÜ ne zaman yapılacak, MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte MSÜ başvuru ve sınav tarihi...
ÖSYM'nin 28 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı 2027 yılı sınav takvimiyle MSÜ sınavının tarihi belli oldu. Takvime göre 2027-MSÜ, mart ayında gerçekleştirilecek. MSÜ başvuruları ise ocak ayında başlayacak. Peki, 2027 MSÜ ne zaman, MSÜ başvurular ne zaman başlıyor? İşte 2027 MSÜ başvularının başlayacağı tarih...
2027 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2027 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 20 Mart 2027 Cumartesi günü yapılacak. Askerî öğrenci olmayı hedefleyen adaylar, sınav hazırlıklarını açıklanan takvime göre planlayabilecek.
Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılar, başvuru kılavuzu ve ÖSYM tarafından yapılacak duyurularla netleşecek.
MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2027-MSÜ başvuruları 13 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 10 Şubat 2027 tarihinde sona erecek. Adayların başvuru işlemlerini bu tarihler arasında tamamlaması gerekiyor.
Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların başvuru öncesinde güncel kılavuzu incelemesi ve istenen bilgileri eksiksiz şekilde girmesi önem taşıyor.
MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Normal başvuru süresi içinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 16 Şubat 2027 olarak belirlendi. Geç başvuruların hangi saatler arasında alınacağı ve uygulanacak sınav ücreti, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda açıklanacak.
Adayların son günü beklemeden başvurularını tamamlaması, olası işlem sorunlarının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2027-MSÜ sınav sonuçlarının 15 Nisan 2027 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından askerî öğrenci adaylarının tercih ve seçim aşamalarına ilişkin duyuruları da takip etmesi gerekecek.
2027 MSÜ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
ÖSYM tarafından açıklanan 2027-MSÜ takvimindeki önemli tarihler şöyle:
Başvuru başlangıcı: 13 Ocak 2027
Başvuru bitişi: 10 Şubat 2027
Geç başvuru günü: 16 Şubat 2027
MSÜ sınav tarihi: 20 Mart 2027
Sonuçların açıklanması: 15 Nisan 2027
Adayların tarihlerde olası güncellemeler için ÖSYM'nin resmî duyurularını ve yayımlanacak MSÜ başvuru kılavuzunu takip etmesi gerekiyor.
MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
MSÜ sınavına başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında aday bilgilerinin kontrol edilmesi ve başvurunun sistemde tamamlandığından emin olunması gerekiyor.
MSÜ sınavına katılmak, askerî öğrenci olma sürecinin ilk aşamalarından birini oluşturuyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için uygulanacak tercih, seçim ve yerleştirme süreçlerinde ilgili kurumların yayımlayacağı özel şartların da incelenmesi gerekiyor.