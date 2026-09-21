REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL || Teşkilat - Çirkin - Daha 17 - MasterChef reytinglerde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları 20 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Teşkilat - Çirkin - Daha 17 - MasterChef AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 20 Eylül AB ve total reyting sıralaması...