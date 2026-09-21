REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL || Teşkilat - Çirkin - Daha 17 - MasterChef reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 20 Eylül Cumartesi günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz akşam ekrana gelen Teşkilat - Çirkin - Daha 17 ve MasterChef reytinglerde ilk sıralara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 20 Eylül reyting sonuçları...
Giriş: 21 Eylül 2026 - 08:25 Güncelleme:
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Reyting sonuçları 20 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Teşkilat - Çirkin - Daha 17 - MasterChef AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 20 Eylül AB ve total reyting sıralaması...
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL
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AB REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL