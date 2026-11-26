UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun beşinci hafta karşılaşmalarıyla heyecan devam ediyor. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, aldıkları sonuçlarla puan tablosundaki yerlerini korumak ve üst sıralara yükselmek istiyor. Galatasaray, Aston Villa karşısında aldığı galibiyetle hanesine 3 puan daha yazdırırken Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanında kritik bir sınava çıktı. Yeni formatta ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna kalmak isteyen takımlar arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Peki, 25 Kasım 2026 itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte güncel Şampiyonlar Ligi puan durumu ve temsilcilerimizin sıralamadaki yeri...