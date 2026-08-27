UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekiminde 36 takım dört torbaya ayrılacak ve her ekip dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşecek. Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek lig aşamasına kalmasıyla Türkiye'nin turnuvadaki temsilci sayısı ikiye yükseldi. Galatasaray ise lig aşamasına doğrudan katılırken iki takım da kura çekiminde 3. torbada bulunacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kimler? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı izleme ekranı ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...