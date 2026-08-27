Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! İşte 2026 Şampiyonlar Ligi maç takvimi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, play-off turunda Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalırken Galatasaray turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. İki Türk temsilcisinin de yer alacağı kura çekiminde takımların rakipleri belli oldu. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını ve kura çekimini canlı izleme aramalarını sıklaştırdı. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekiminde 36 takım dört torbaya ayrılacak ve her ekip dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşecek. Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek lig aşamasına kalmasıyla Türkiye'nin turnuvadaki temsilci sayısı ikiye yükseldi. Galatasaray ise lig aşamasına doğrudan katılırken iki takım da kura çekiminde 3. torbada bulunacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kimler? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı izleme ekranı ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kura çekimi ayrıca UEFA'nın resmi dijital yayın platformu UEFA.tv üzerinden de takip edilebilecek.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TORBADA?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, kura çekiminde 3. torbada yer alacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip de kura çekiminde 3. torbada bulunacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor ekranlarından kura çekimini takip edebilecek. UEFA'nın resmi UEFA.tv platformu üzerinden de kura çekiminin canlı yayınını izlemek mümkün olacak.
Kura çekimi sonucunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 8 rakibi belli olacak.
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Fenerbahçe'nin rakipleri
Atletico Madrid
Liverpool
Aston Villa
Roma
Shaktar
Villarreal
S. Prag
Lask
Galatasaray'ın rakipleri
Barcelona
PSG
Aston Villa
Sporting
Feyenord
Lille
Stuttgard
AEK
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
1. hafta: 8/10 Eylül 2026
2. hafta: 13/14 Ekim 2026
3. hafta: 20/21 Ekim 2026
4. hafta: 3/4 Kasım 2026
5. hafta: 24/25 Kasım 2026
6. hafta: 8/9 Aralık 2026
7. hafta: 19/20 Ocak 2027
8. hafta: 27 Ocak 2027
ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. TORBA
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TORBA
Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis