Show TV uydu frekans bilgileri || 16 Ağustos'ta değişiyor! Güncel Türksat 4A Show TV Frekans, Polarizasyon, Symbol Rate, FEC Rate bilgileri
Show TV frekans bilgileri 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yarısı Türksat 3A'daki kanallar Türksat 4A uydusuna geçecek. Değişim sonrasında ise Show TV frekans bilgileri de değişmiş olacak. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) olan cihazlarda uydu ve frekans bilgileri otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS olmayan cihazlar için kullanıcılar tarafından manuel olarak yapılacak. Değişim yapacaklar özellikle Frekans, Polarizasyon, Symbol Rate, FEC Rate bilgilerini araştırıyor. İşte Güncel Türksat 4A Show TV Frekans, Polarizasyon, Symbol Rate, FEC Rate bilgileri...
Show TV uydu ve frekans bilgileri 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısı değişik. Değişimin ardından yeni frekans ve uydu bilgileri de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Frekans, Polarizasyon, Symbol Rate, FEC Rate bilgileri ne olacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Güncel Türksat 4A Show TV Frekans, Polarizasyon, Symbol Rate, FEC Rate bilgileri...
SHOW TV HD (UYDU)
Uydu: Türksat 4A 42° Doğu
Frekans: 12303 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 27.500 Msym/s
FEC Rate: 3/4
SHOWTÜRK HD (UYDU)
Uydu: Türksat 4A, 42° Doğu
Frekans: 11844 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 10.833 Msym/s
FEC Rate: 2/3
FREKANS BİLGİLERİ NASIL DEĞİŞİR?
Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın
Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.
2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin
Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.
Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: Örneğin 12245 MHz
Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000
FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin
Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.
Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.
5. Kanal Taramasını Başlatın
Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.
Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.
Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme
Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.
Örnek olarak:
12380 MHz — Dikey (V) — 27500
12423 MHz — Yatay (H) — 30000
Bu frekanslardan uygun olanını girerek şebeke taramasını başlatabilir ve uydu alıcınızın desteklediği ölçüde güncel kanal listesinin otomatik olarak taranmasını sağlayabilirsiniz.
Not: Uydu alıcısının menü isimleri ve kumanda üzerindeki tuşlar marka ve modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca frekans bilgileri zaman içinde değişebileceğinden, işlem sırasında kanalın veya yayın platformunun güncel teknik bilgilerini kullanmanız gerekir.