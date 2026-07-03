Son dakika: EMEKLİ MAAŞI zammı belli oldu 2026 Temmuz! Bağkur ve 4a/4b SSK emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Emekli maaşı hesaplama tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

Kesinleşen 5 aylık enflasyon verileriyle birlikte emekliler için oluşan zam oranı yüzde 16,61 seviyesine çıktı. Bu oran 20 bin TL’lik taban aylık üzerinden hesaplandığında, en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 322 TL seviyesine yükselmesi gündeme geliyor.

Haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık toplam artış oranı kesinleşecek. Beklentiler, nihai zam oranının yüzde 18 ile yüzde 25 aralığında oluşabileceğine işaret ederken, bu tablo en düşük emekli aylığı için farklı maaş senaryolarını da beraberinde getiriyor.

Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle 6 aylık artış oranının yüzde 18,58’e ulaşması halinde ise en düşük emekli maaşının 23.716 TL ile 24.000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

2026 Temmuz zam oranı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.