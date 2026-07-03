Son dakika: EMEKLİ MAAŞI zammı belli oldu 2026 Temmuz! Bağkur ve 4a/4b SSK emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Emekli maaşı hesaplama tablosu
Temmuz 2026 emekli maaşı zammına ilişkin gelişmeler milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni aylıkları, 6 aylık enflasyon farkı ve en düşük emekli maaşına yönelik olası düzenlemeyle birlikte şekilleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam oranı netleşirken, taban aylıkta yapılabilecek artışa dair beklentiler de yakından takip ediliyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu, en düşük emekli aylığı kaç TL'ye çıkacak? İşte Temmuz 2026 emekli maaşı hesaplama tablosu ve merak edilen ayrıntılar...
Temmuz 2026 emekli zammı için beklenen tablo, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşmeye başladı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 6 aylık enflasyon farkının maaşlara nasıl yansıyacağını ve en düşük emekli aylığı için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Zam oranının belli olmasının ardından gözler taban maaş artışına çevrilirken, emekliler yeni dönemde hesaplarına yatacak tutarı araştırıyor. Peki, Temmuz 2026’da SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu, en düşük emekli maaşı kaç TL’ye yükselecek? İşte emekli maaşı hesaplamasına ilişkin güncel ayrıntılar...
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99 oldu.
Enflasyon oranları doğrultusunda güncel emekli maaşı zammı yüzde 17,76 oldu.
Zam oranları doğrultusunda güncel hesaplamaları birazdan sizlerle paylaşacağız.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk 5 ayına ilişkin zam tablosu şekillenmişti. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan dönemde TÜFE’deki kümülatif artış yüzde 16,60 olarak gerçekleşmişti.
Haziran enflasyon oranı ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 17,76 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?
Kesinleşen 5 aylık enflasyon verileriyle birlikte emekliler için oluşan zam oranı yüzde 16,61 seviyesine çıktı. Bu oran 20 bin TL’lik taban aylık üzerinden hesaplandığında, en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 322 TL seviyesine yükselmesi gündeme geliyor.
Haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık toplam artış oranı kesinleşecek. Beklentiler, nihai zam oranının yüzde 18 ile yüzde 25 aralığında oluşabileceğine işaret ederken, bu tablo en düşük emekli aylığı için farklı maaş senaryolarını da beraberinde getiriyor.
Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle 6 aylık artış oranının yüzde 18,58’e ulaşması halinde ise en düşük emekli maaşının 23.716 TL ile 24.000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.
2026 Temmuz zam oranı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
2026 TEMMUZ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları:
Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri
Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri
Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri