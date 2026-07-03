MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi. Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sölzeşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu. Zam oranıyla güncel hesaplamaları birazdan paylaşacağız.