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        Haberler Bilgi Son dakika: MEMUR MAAŞI ZAMMI açıklandı! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL? Maaş zammı hesaplama tablosu

        Son dakika: MEMUR MAAŞI ZAMMI açıklandı! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL? Maaş zammı hesaplama tablosu

        Memur maaş zammı Temmuz 2026 oranı bugün Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Bilindiği üzere memur maaşlarına bir önceki Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon artış oranı ve yüzde 7'lik toplu sözleşme farkı doğrultusunda zam yapılıyor. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon farkı Haziran ayı enflasyon artış oranının açıklanmasının ardından belli oldu. Peki, memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Zam sonrası en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL? İşte hemşire, polis, öğretmen 2026 memur maaş zammı hesaplama oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        1

        2026 memur maaş zammı bugün yani 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Haziran ayı enflasyon farkı ile birlikte bir önceki Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı ve ilaveten yüzde 7'lik toplu sözleşme oranı toplamında amu personeli maaşlarına zam geldi. Peki en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Öğretmen, polis, hemşire 2026 memur maaş zammı oranı...

        2

        MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

        Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi. Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sölzeşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu. Zam oranıyla güncel hesaplamaları birazdan paylaşacağız.

        3

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

        Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu.

        4

        MERKEZ BANKASI TAHMİNİ ORANLARI NE KADARDI?

        Merkez Bankası’nın beklenti anketinde öngörüldüğü gibi Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşirse, memur maaş zammı hesaplaması da büyük ölçüde netleşecek. Buna göre 2026’nın ilk 6 aylık toplam enflasyonunun yüzde 18,19’a ulaşması beklenirken, bu oran üzerinden hesaplanan enflasyon farkı yüzde 6,48 olarak öne çıkıyor. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7’lik artışla birlikte memurlara yapılacak toplam kümülatif zam oranının ise yaklaşık yüzde 13,94 seviyesinde oluşacağı tahmin ediliyor.

        5

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        6

        ZAMSIZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz zammı sonrası en düşük memur maaşı oranını birazdan szilerle paylaşacağız.

        7

        TEMMUZ MEMUR ZAMMI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        8

        ZAMSIZ HALİYLE HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR?

        Bugün belirlenen zam oranı öncesinde mevcut 5/1 derecesinde görev yapan hemşirelerin aile yardımı dahil mevcut maaşı yaklaşık 74 bin 770 TL seviyesinde bulunuyor.

        9

        ZAMSIZ HALİYLE POLİS MAAŞI NE KADAR , KAÇ TL?

        Temmuz zammı uygulanmadan önce şube Müdürü (1/4) için 76.659 TL, Başkomiser (3/1) 74.490 TL Polis memuru (8/1) 68.084 TL maaş alıyor.

        10

        ZAMSIZ HALİYLE ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Temmuz zammı uygulanmadan önceki haliyle uzman öğretmen (1/4) maaşı 81.219 TL, 1/4 derecedeki öğretmen maaşı ise mevcut durumda 73.368 TL seviyesinde bulunuyor. Zam sonrası güncel hesaplamları sizler için haberimizde derleyeceğiz.

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