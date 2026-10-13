Sucuk yerine sakatat yedirmişler! Taklit ve tağşiş listesi yayınlandı: İşte isimleri yayınlanan sucuk markaları

Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda 14 farklı sucuk markasının ürünlerinde sakatat ve kanatlı eti tespit edildi. Tüketici sağlığını hiçe sayan ve hileli üretim yaptığı belirlenen bu markalar ile öne çıkan diğer kusurlu gıdaların detayları şu şekilde: