Sucuk yerine sakatat yedirmişler! Taklit ve tağşiş listesi yayınlandı: İşte isimleri yayınlanan sucuk markaları
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tağşiş listesi yayınlandı. Listede elma sirkesinden baklavaya kadar hile katılmış birçok yiyecek yer alırken en çok dikkati ise sucuk markaları çekti. 14 markaya ait sucuklarda sakatat ve kanatlı hayvan eti tespit edildi. İşte hileli 14 sucuk markası ve hileli ürün satışı yapan 14 marka...
Giriş: 13 Ekim 2026 - 16:47 Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden taklit ve tağşişli ürünlere yönelik güncel denetim sonuçlarını duyurdu. Geniş bir ürün yelpazesini kapsayan listede; elma sirkesinden baklavaya kadar pek çok temel gıda yer alırken, özellikle sucuk üreticilerindeki uygunsuzluklar dikkat çekti.
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Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda 14 farklı sucuk markasının ürünlerinde sakatat ve kanatlı eti tespit edildi. Tüketici sağlığını hiçe sayan ve hileli üretim yaptığı belirlenen bu markalar ile öne çıkan diğer kusurlu gıdaların detayları şu şekilde:
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