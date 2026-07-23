Taklit ve tağşiş listesi açıklandı! Temmuz 2026 Taklit ve tağşiş listesinde hangi markalar var?

Gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, Temmuz 2026'da taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan analizler sonucunda, birçok temel gıda ürününde mevzuata aykırı içerik tespit edilirken, ilgili marka ve işletmeler de kamuoyuna duyuruldu. Özellikle zeytinyağı, bal, et ve süt ürünlerini yakından takip eden vatandaşlar, "Taklit ve tağşiş listesinde hangi markalar var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bilgiler...