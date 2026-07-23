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        Haberler Bilgi Ekonomi Taklit ve tağşiş listesi açıklandı! Temmuz 2026 Taklit ve tağşiş listesinde hangi markalar var?

        Taklit ve tağşiş listesi açıklandı! Temmuz 2026 Taklit ve tağşiş listesinde hangi markalar var?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Temmuz 2026 itibarıyla Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar ile Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesini yeniden güncelledi. Bakanlığın kamuoyuna açık olarak yayımladığı yeni listede, zeytinyağı, bal, kıyma, peynir ve çeşitli gıda ürünlerinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen marka ve firmalar yer aldı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı Temmuz 2026 güncel tağşişli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:33 Güncelleme:
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        Gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, Temmuz 2026'da taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan analizler sonucunda, birçok temel gıda ürününde mevzuata aykırı içerik tespit edilirken, ilgili marka ve işletmeler de kamuoyuna duyuruldu. Özellikle zeytinyağı, bal, et ve süt ürünlerini yakından takip eden vatandaşlar, "Taklit ve tağşiş listesinde hangi markalar var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bilgiler...

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        TEMMUZ 2026 TAKLİT TAĞŞİŞ LİSTESİ PAYLAŞILDI

        Bir markanın 'dana kıyma-lahmacun harcı' ibaresiyle sattığı üründe sakatat bulundu. İstanbul’un Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ‘koyun yoğurdu’ ibaresiyle sattığı üründe inek sütü tespit edildi. Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki bir diğer firmanın ise 'ısıl işlem görmüş dana sucuk' ibaresiyle sattığı ürünlerde de mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Ankara’nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren firmanın lahmacun iç harcında da kanatlı eti tespit edildi.

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