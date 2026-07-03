Araştırma Görevlisi maaşı ne kadar oldu? MEMUR MAAŞI ZAMMI || Temmuz maaş zamları açıklandı!

Zamlı araştırma görevlisi maaşlarının ne kadar olduğu, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan veriler doğrultusunda, Ocak ayından bu yana oluşan 6 aylık enflasyon farkı belirlenirken, bu farkın toplu sözleşme zammıyla birleşmesi sonucu araştırma görevlilerinin yeni maaşları da kesinleşmiş oldu. Peki, yapılan artışla birlikte araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu, kaç TL’ye yükseldi? İşte merak edilen detaylar…