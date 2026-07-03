Araştırma Görevlisi maaşı ne kadar oldu? MEMUR MAAŞI ZAMMI || Temmuz maaş zamları açıklandı!
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı da netleşti. TÜİK tarafından duyurulan rakamların ardından kamuoyunda maaş zamlarına yönelik beklenti artarken, özellikle akademik personelin gelirleri yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda araştırma görevlisi maaşları da dikkat çeken başlıklar arasında yer alarak yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Son enflasyon verileri, araştırma görevlilerinin güncel maaşlarına yönelik ilgiyi daha da artırdı. Peki Araştırma Görevlisi maaşı ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.
Zamlı araştırma görevlisi maaşlarının ne kadar olduğu, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan veriler doğrultusunda, Ocak ayından bu yana oluşan 6 aylık enflasyon farkı belirlenirken, bu farkın toplu sözleşme zammıyla birleşmesi sonucu araştırma görevlilerinin yeni maaşları da kesinleşmiş oldu. Peki, yapılan artışla birlikte araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu, kaç TL’ye yükseldi? İşte merak edilen detaylar…
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ NE KADAR, KAÇ TL?
Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi. Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sölzeşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu. Güncel araştırma görevlisi maaşı 92.842 TL oldu.