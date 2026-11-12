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        Haberler Bilgi Spor Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

        Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir karşılaşma için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. İzmir'de oynanacak mücadelede milliler, taraftarının desteğini arkasına alarak üç puanla sahadan ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise milli maçın başlama saati ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Belçika maçı başlama saati ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 20:02 Güncelleme:
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        1

        Türkiye-Belçika maçı için nefesler tutuldu. Milliler, İzmir'de oynanacak karşılaşmada kendi seyircisi önünde galibiyet arayacak. Türkiye-Belçika maçının, başlama saati ve yayıncı kanalı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Milli heyecana ekran başından ortak olmak isteyenler canlı yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye-Belçika milli maçı hangi kanalda, milli maç saat kaçta, ne zaman? İşte milli takım maç kadrosu...

        2

        TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Belçika maçı 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

        İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak milli maç ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'yı konuk edeceği karşılaşma, İzmir'de oynanacak.

        Mücadeleye Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Milliler, İzmir'de taraftarının desteğini arkasına alarak UEFA Uluslar Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak.

        5

        TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ KASIM AYI MAÇ PROGRAMI

        A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

        - 12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00 | ATV

        - 15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45 | ATV

        6

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        Türkiye: Uğurcan, Oğuz, Merih, Ozan, Ferdi, İsmail, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes.

        Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere.

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