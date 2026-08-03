Yeni ayda yeni fırsatlar! BİM aktüel kataloğu yayında: İşte BİM aktüel 4-5 Ağustos kataloğu indirimli ürün listesi
BİM 4-5 Ağustos 2026 aktüel kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Haftanın yeni kampanyalarıyla raflarda yerini alacak indirimli ürünler belli olurken, teknoloji, ev yaşamı, mutfak ve kişisel ihtiyaçlara yönelik birçok fırsat tüketicilerin ilgisini çekiyor. Salı ve Çarşamba günleri satışa sunulacak ürünlerin fiyatları ile kampanya detayları da araştırılmaya başlandı. İşte BİM 4-5 Ağustos 2026 aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar...
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 00:32 Güncelleme:
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BİM'in 4-5 Ağustos 2026 tarihli aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Yeni haftada sınırlı stoklarla satışa çıkacak kampanyalı ürünler, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Ev ihtiyaçlarından elektronik ürünlere, mutfak gereçlerinden günlük kullanıma yönelik seçeneklere kadar pek çok kategoride hazırlanan fırsatlar dikkat çekerken, katalogda yer alan ürünlerin satış tarihleri ve fiyatları da merak ediliyor. İşte BİM 4-5 Ağustos aktüel kataloğuna ilişkin ayrıntılar...
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