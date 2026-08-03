Yeni ayda yeni fırsatlar! BİM aktüel kataloğu yayında: İşte BİM aktüel 4-5 Ağustos kataloğu indirimli ürün listesi

Adalet Bakanı Gürlek: "17 yıllık bebek cinayeti ve 4 yıllık Eyyüp Özbadem dosyası çözüldü"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce bir kız bebeğin öldürülmesine ilişkin dosya ile Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022'de işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinin aydınlatıl... Daha Fazla Göster Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce bir kız bebeğin öldürülmesine ilişkin dosya ile Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022'de işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinin aydınlatıldığını açıkladı. (Anka) Daha Az Göster