YENİ Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu: 23-29 Haziran 2026 Tarım Kredi Market ürünleri
Tarım Kredi Kooperatif Market'in 23-29 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli yeni aktüel ürün kampanyası alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Bu haftaki indirim kataloğunda temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi Market kataloğu...
Giriş: 23 Haziran 2026 - 15:55 Güncelleme:
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Tarım Kredi Market'in yeni haftaya özel hazırladığı kampanya kataloğu yayımlandı. 23-29 Haziran tarihleri arasında raflarda yer alacak indirimli ürünler arasında gıda, hijyen, ev yaşam ve günlük ihtiyaçlara yönelik çok sayıda seçenek bulunuyor. Uygun fiyat avantajlarından yararlanmak isteyen tüketiciler, Tarım Kredi Kooperatif Market'in güncel aktüel ürünler listesini ve haftanın fırsatlarını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
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