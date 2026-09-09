Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? Gözler ÖSYM'de! 2026 YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar sorgulama

        YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? Gözler ÖSYM'de! 2026 YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar sorgulama

        2026-YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ve üniversitelerde kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların gündeminde bu kez ek yerleştirme süreci yer alıyor. İlk tercihler sonucunda boş kalan kontenjanlara yerleşmek isteyen binlerce öğrenci, ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS ek tercih kılavuzunu beklemeye başladı. Peki, 2026 YKS ek tercih başvuruları hangi tarihte başlayacak? İkinci tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak, boş kontenjanlar ve üniversitelerin taban puanları erişime açıldı mı? İşte ÖSYM'nin ek yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 09:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        YKS ek yerleştirme süreci için adayların bekleyişi devam ediyor. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, üniversitelerde oluşacak boş kontenjanlar için ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları takip ediyor. Ek tercih döneminde tercih yapacak adaylar, yayımlanacak 2026-YKS ek yerleştirme kılavuzundaki bilgilere göre seçimlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS ikinci tercih dönemi ne zaman başlayacak? Ek tercih başvuruları başladı mı, adayların kaç tercih hakkı bulunuyor? Üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 YKS ek yerleştirme takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar…

        2

        YKS 2026 EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        2026 YKS ek tercihler henüz başlamadı. YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama da gelmedi.

        Geçen yıl ek yerleştirme için tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki ek yerleştirme sürecinin Eylül ayının 3. veya 4. haftasında başlaması bekleniyor.

        3

        YKS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 YKS boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK’e bildirilecek.

        Ardından ÖSYM tarafından 2. tercih kılavuzu yayımlanacak. Söz konusu kılavuzda 2026 YKS boş kontenjanlar ve üniversite başarı sıralaması gibi detaylar yer alacak

        4

        YKS 2026 EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        2026 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

        ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar, taban puanlar, tercih şartları gibi detaylar netlik kazanacak.

        ÖSYM DUYURULAR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YKS EK TERCİHLER NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

        2026 YKS ek tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda yapılacak.

        Adaylar, ek yerleştirme süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.

        6

        YKS EK TERCİH ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        İlk yerleştirmede sonuç alamayan adaylar: 2026-YKS merkezi yerleştirme sürecinde tercih yapmasına rağmen herhangi bir lisans veya ön lisans programına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme döneminde tercih hakkı elde edebilir.

        Tercih yapmayan adaylar: Merkezi yerleştirme döneminde tercih listesi oluşturmayan ya da tercih hakkı bulunmasına rağmen başvuru yapmayan adaylar da YKS ek yerleştirme sürecinden yararlanabilir.

        Bir programa yerleşen adaylar başvuramaz: Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kayıt işlemini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakılmaksızın ek tercih yapamaz.

        7

        YKS EK TERCİHTE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        Ek yerleştirme döneminde adayların tercih edebileceği program sayısı sınırlı olacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #YKS
        #YKS ek tercihler
        #YKS ek tercihler 2026
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor