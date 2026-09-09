YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? Gözler ÖSYM'de! 2026 YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar sorgulama
2026-YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ve üniversitelerde kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların gündeminde bu kez ek yerleştirme süreci yer alıyor. İlk tercihler sonucunda boş kalan kontenjanlara yerleşmek isteyen binlerce öğrenci, ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS ek tercih kılavuzunu beklemeye başladı. Peki, 2026 YKS ek tercih başvuruları hangi tarihte başlayacak? İkinci tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak, boş kontenjanlar ve üniversitelerin taban puanları erişime açıldı mı? İşte ÖSYM'nin ek yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
YKS ek yerleştirme süreci için adayların bekleyişi devam ediyor. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, üniversitelerde oluşacak boş kontenjanlar için ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları takip ediyor. Ek tercih döneminde tercih yapacak adaylar, yayımlanacak 2026-YKS ek yerleştirme kılavuzundaki bilgilere göre seçimlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS ikinci tercih dönemi ne zaman başlayacak? Ek tercih başvuruları başladı mı, adayların kaç tercih hakkı bulunuyor? Üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 YKS ek yerleştirme takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar…
YKS 2026 EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
2026 YKS ek tercihler henüz başlamadı. YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama da gelmedi.
Geçen yıl ek yerleştirme için tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki ek yerleştirme sürecinin Eylül ayının 3. veya 4. haftasında başlaması bekleniyor.
YKS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK’e bildirilecek.
Ardından ÖSYM tarafından 2. tercih kılavuzu yayımlanacak. Söz konusu kılavuzda 2026 YKS boş kontenjanlar ve üniversite başarı sıralaması gibi detaylar yer alacak
YKS 2026 EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2026 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar, taban puanlar, tercih şartları gibi detaylar netlik kazanacak.
YKS EK TERCİHLER NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
2026 YKS ek tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda yapılacak.
Adaylar, ek yerleştirme süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.
YKS EK TERCİH ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İlk yerleştirmede sonuç alamayan adaylar: 2026-YKS merkezi yerleştirme sürecinde tercih yapmasına rağmen herhangi bir lisans veya ön lisans programına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme döneminde tercih hakkı elde edebilir.
Tercih yapmayan adaylar: Merkezi yerleştirme döneminde tercih listesi oluşturmayan ya da tercih hakkı bulunmasına rağmen başvuru yapmayan adaylar da YKS ek yerleştirme sürecinden yararlanabilir.
Bir programa yerleşen adaylar başvuramaz: Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kayıt işlemini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakılmaksızın ek tercih yapamaz.