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        Haberler Bilgi Gündem Teknisyen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI... İşte 2026 Temmuz ayı Teknisyen maaşı

        Teknisyen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI... İşte 2026 Temmuz ayı Teknisyen maaşı

        Haziran ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla birlikte teknisyen maaşlarına yapılacak Temmuz 2026 zammı netlik kazandı. Bilindiği gibi teknisyenlerin maaş artışları, 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranının da dahil edilmesiyle hesaplanıyor. Açıklanan son veriler doğrultusunda, Ocak ayından bu yana oluşan 6 aylık enflasyon farkı kesinleşmiş oldu. Peki, teknisyen maaşı ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 10:39:21 Güncelleme:
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        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından, Temmuz 2026 döneminde teknisyen maaşlarına yapılacak artış da kesinleşti. Teknisyenlerin maaş zamları, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon farkına eklenen toplu sözleşme zammı ile birlikte belirleniyor. Son açıklanan verilerle birlikte Ocak-Haziran dönemini kapsayan enflasyon farkı da net olarak ortaya çıktı. Peki, yapılan bu güncellemeyle teknisyen maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar…

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        TEKNİSYEN MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ NE KADAR, KAÇ TL?

        Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi. Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sölzeşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu. Zam oranıyla güncel teknisyen maaşı 70.079 TL oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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