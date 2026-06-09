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        Yürümesi 2 hafta sürüyor! Avrupa’nın ortasında 350 kilometrelik yürüyüş yolu

        350 kilometre, 15 aşama ve adını bir Kelt orman tanrıçasından alan yeni bir uzun yürüyüş rotası bu sonbahar yürüyüşe açılıyor. Peki, hangi iki ülkeyi birbirine bağlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Yürümesi 2 hafta sürüyor!

        Avrupa'nın ortasında 350 kilometrelik bir patika, bu sonbahar yürüyüşe açılıyor. Tek bir ülkenin içinde değil. Sınırın iki yakasını tek bir güzergahta birbirine bağlıyor. Time Out'un aktardığına göre rota eylül ayında hizmete giriyor, yani planını yapmak isteyenlerin önünde birkaç ay var.

        Rota Fransa ile Belçika arasında uzanan Ardennes ormanlarında. İki ülkenin de payına düşen bu yeşil kuşağı yıllardır ayrı ayrı patikalar tarıyordu. Yeni güzergah bunları birbirine ekliyor ve yürüyüşçüyü Fransa tarafından alıp Belçika tarafına taşıyor.

        Adı bir tanrıçadan geliyor

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        Rotanın adı Grande Randonnée de Pays. Türkçesiyle kabaca "yöre büyük yürüyüş yolu" diyebiliriz. İsmin kökeni ise daha eskiye gidiyor. Güzergah, Keltlerin orman ve av tanrıçası Arduinna'dan esinleniyor. Ardennes adının da bu tanrıçadan türediği söylenir.

        Seçim güzergahın karakterine oturuyor. Rota baştan sona ağaçların arasından, göllerin kıyısından ve geyiklerin gezdiği alanlardan geçiyor. Bir orman tanrıçasının adını taşıması bu yüzden yadırgatmıyor.

        350 kilometre kabaca İstanbul-Ankara'nın dörtte üçü

        İstanbul ile Ankara arası karayoluyla yaklaşık 450 kilometredir. Bu yürüyüş yolu onun dörtte üçü kadar ve üstelik düz asfalt değil, orman içinde inişli çıkışlı bir parkur.

        Rota 15 aşamaya bölünmüş. Her bir aşama ortalama 23 kilometre, yani sağlıklı bir yürüyüşçü için bir günlük tempo. Tamamını baştan sona yürümek isteyen biri için iki haftadan fazla bir program çıkıyor ortaya. Ama parkurun aşamalara bölünmüş olması, herkesin tamamını yürümek zorunda olmadığı anlamına da geliyor. Dileyen tek bir bölümü seçip kısa bir hafta sonu kaçamağına çevirebilir.

        Yol üstünde neler var?

        Güzergah sadece ağaç ve patikadan ibaret değil. Fransa tarafında Sedan kenti var; tarihiyle, kalesiyle bilinen bir yer. Yol oradan Signy-l'Abbaye ve Rocroi gibi küçük kasabalardan geçiyor. Rocroi, yıldız biçimli surlarıyla tanınan tarihi bir kasaba.

        Arada ormanlar, göller ve geyik habitatları sıralanıyor. Doğa yürüyüşü kadar, küçük Avrupa kasabalarını birbirine bağlayan bir kültür rotası gibi de düşünülebilir. Eylül açılışı da bu açıdan iyi denk gelmiş; yaz kalabalığının dağıldığı, yaprakların döndüğü dönemde ormanın daha sakin halini görme ihtimali yüksek.

        Görsel temsilidir.

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