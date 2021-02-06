Bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlar adına kredi kartı çıkaran 2 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlar adına kredi kartı çıkaran 2 kişi yakalandı

İnternet ortamında vatandaşların bilgilerini oltalama (fishing) yöntemiyle ele geçirerek bu kişiler adına kredi kartı çıkardığı ve bu kartlarla yüklü miktarda harcama yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlar adına kredi kartı çıkaran 2 kişi yakalandı
AA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, "Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması" ve "Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık" suçu kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, bazı kişilerin internet ortamında bazı vatandaşların bilgilerini ele geçirerek, bu kişiler adına kredi kartı çıkarttığı ve bu kredi kartlarını kullanarak yüklü miktarda harcama yaptığı bilgisi aldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, Esenler'de A.G. ve M.G. isimli kişilerin paravan olarak kullandıkları cep telefonu dükkanında söz konusu faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Şüphelilere ait ev ve paravan olarak kullanılan iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, A.G. ve M.G'yi gözaltına aldı. Operasyonda, bu kişilerin vatandaşların bilgilerini ele geçirmek için kullandığı değerlendirilen 12 dizüstü bilgisayar, 2 sunucu bilgisayar, 25 hard disk, 5 SSD disk, 31 hafıza kartı, 27 USB bellek, 40 banka kartı, 2 renkli yazıcı, 17 cep telefonu, 27 sim kart ve 1adet araç anahtarı görünümlü gizli kamera ele geçirildi.

Operasyonda çatı arasına gizlenmiş bir hard diskten rızası dışında bilgileri ele geçirilenlerin vatandaşların isminin bulunduğu liste çıktı.

Jandarma ekipleri, kurdukları düzeneklerle birçok vatandaşın bankacılık işlemlerine müdahale ettiklerini tespit ettiği A.G ve M.G'nin bu yöntemle 240 bin lira haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Adliyeye sevk edilen A.G., yurt dışı yasağı konularak kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME