Bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlar adına kredi kartı çıkaran 2 kişi yakalandı

AA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, "Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması" ve "Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık" suçu kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, bazı kişilerin internet ortamında bazı vatandaşların bilgilerini ele geçirerek, bu kişiler adına kredi kartı çıkarttığı ve bu kredi kartlarını kullanarak yüklü miktarda harcama yaptığı bilgisi aldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, Esenler'de A.G. ve M.G. isimli kişilerin paravan olarak kullandıkları cep telefonu dükkanında söz konusu faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Şüphelilere ait ev ve paravan olarak kullanılan iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, A.G. ve M.G'yi gözaltına aldı. Operasyonda, bu kişilerin vatandaşların bilgilerini ele geçirmek için kullandığı değerlendirilen 12 dizüstü bilgisayar, 2 sunucu bilgisayar, 25 hard disk, 5 SSD disk, 31 hafıza kartı, 27 USB bellek, 40 banka kartı, 2 renkli yazıcı, 17 cep telefonu, 27 sim kart ve 1adet araç anahtarı görünümlü gizli kamera ele geçirildi.

Operasyonda çatı arasına gizlenmiş bir hard diskten rızası dışında bilgileri ele geçirilenlerin vatandaşların isminin bulunduğu liste çıktı.

Jandarma ekipleri, kurdukları düzeneklerle birçok vatandaşın bankacılık işlemlerine müdahale ettiklerini tespit ettiği A.G ve M.G'nin bu yöntemle 240 bin lira haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Adliyeye sevk edilen A.G., yurt dışı yasağı konularak kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.