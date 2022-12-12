FRANSA İLE FAS EŞLEŞTİ!

Dünya Kupası'ndaki diğer yarı final eşleşmesinde ise Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelirken Fransa, rakibine hiç yenilmemiş durumda. 2007'de oynanan son karşılaşma ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Tarihi bir geçmişe sahip olan iki ülke, Dünya Kupası'nda ise ilk kez karşı karşıya gelecek.