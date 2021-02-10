Bilgisayar başındaki zamanı dengeleyin

Tatillerin çocukların dinlenmesi ve yeni döneme hazırlanması için çok önemli olduğunu belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları söyledi:

“Sömestr tatilinde pandemi nedeniyle kısıtlamaların devam etmesi, çocukların ve gençlerin günlerini evde geçirmelerine neden oluyor. Ailelerin teknoloji bağımlılığına yol açacak riskleri minimuma indirmek için çocukların ruhsal ve bedensel gelişimini desteklemesi gerekiyor. Mevcut koşullarda aileler, bir arada zaman geçirerek çeşitli oyun ve aktivitelere başvurabilirler ya da ev işlerini bölüşebilirler. Çocuklar evde kitap okumaya, spor yapmaya, dans etmeye ya da sanatla uğraşmaya yönlendirilebilir. Bilgisayarın da oyun oynamanın ve farklı aktivitelerin de çocukların gelişimi için önemli olduğunun bilinciyle, çocuklarının zamanını dengeli şekilde geçirmesini sağlayabilirler.”

Ebeveynler interneti doğru, güvenli ve etkili kullanmak için model olmalı

Çocukların teknoloji bağımlılığından uzak olmaları kadar, teknolojiyi doğru kullanabilmeleri de önem taşıyor. Anne babaların çocuklara güvenli ve kontrollü bir internet becerisi kazandırmak için ciddi bir eğitim vermeleri gerektiğinin de altını çizen Öztürk, “İnterneti doğru, güvenli ve etkili kullanmanın pek çok boyutu var. Aktif kullanma eğitimi, yani kişinin sadece tüketmesi değil, aynı zamanda internette bir şeyler üreterek var olması çok önemli becerilerden bir tanesi. İnterneti sadece vakit geçirmek için değil, belli bir amaç doğrultusunda kullanmanın yanısıra interneti kimseye zarar vermeden sorumlu kullanma da önem taşıyor. Ebeveynlerin tüm bu bakış açılarını öğretmesi, uygulamaları denetlemesi ve en önemlisi çocuklara rol model olması büyük önem taşıyor” dedi.

Yeşilay’ın, teknoloji bağımlılığına dair yaş gruplarına uygun tüm içeriklerine tbm.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Teknoloji bağımlılığına karşı önlem almak isteyen ve çocuklarını bilinçli teknoloji kullanımı konusunda güçlendirmek isteyen ebeveynlere öneriler:

* Pandemi koşullarına rağmen çocukların sokağa çıkabildikleri saat dilimleri var. Bu saatlerde çocuklarınızla birlikte maske takarak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak park ve bahçelere gidebilirsiniz. Basketbol ve voleybol sahalarında spor yapabilir, bisiklet ve paten kullanarak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

* Aile içi iletişimi güçlendirmek ve aşırı teknoloji kullanımının önüne geçmek için birlikte zaman geçirilecek fırsatlar yaratabilirsiniz.

* Ailece teknolojiye alternatif etkinlik listesi oluşturabilirsiniz; yapılabilecekleri küçük kağıtlara yazıp bir kutuya veya kavanoza koyup içlerinden seçerek ilerleyebilirsiniz. Sessiz sinema, sandalye kapmaca, kutu oyunu oynama, ailece kendi gazetenizi çıkarma veya haber bülteninizi sunma, gözü kapalı resim çizmeyi deneme, sırayla ekleme yaparak bir hikaye oluşturma gibi aktiviteler bunlardan birkaçı olabilir.

* Bilgisayarda geçirilen süre, boş zamanlar, etkinlikler, ev-içi sorumluluklar ve yemek saatlerinin yer aldığı günlük/haftalık tablolar oluşturarak, zamanı nasıl kullanacağınızı kontrol edebilirsiniz.

* Sömestr tatilinde ailece kendinize yeni bir hobi edinebilir, yeni bir şey öğrenmek veya üretmek için hedefler koyabilirsiniz. İnternet yeni bir şeyler öğrenmek için harika seçenekler sunar; dans etmekten dil öğrenmeye, kodlamadan resim çizmeye, animasyon videolar üretmekten beste yapmaya pek çok beceri kazanabilir, öğrendiklerinizi birbirinizle paylaşabilir, belki ailece bir proje üretebilirsiniz.

* İnternet kullanımı hakkında çocuklarınızla konuşarak, internetin nasıl, ne zaman ve nerede kullanılabileceğine dair kurallar oluşturabilirsiniz. İnternetteki uygunsuz içeriklere karşı duyarlı olarak çocuğunuzu bilinçlendirmeyi ihmal etmeyin.

* Çocuğunuzla tanımadığı kişilerle paylaşmaması gereken bilgilerin neler olduğu hakkında konuşabilirsiniz. Örneğin; doğum tarihini, ev adresini ya da hangi okulda okuduğunu sizin tanıdığınız yakın arkadaşları ya da akrabalarınızın dışında kimsenin bilmesine gerek olmadığını anlatabilirsiniz.

* İnternette karşısına çıkan her bilginin doğru olmayabileceğini çocuğunuza anlatabilir; bu sayede doğru ile yanlış bilgiyi ayırt edebilmesine yardımcı olabilirsiniz.