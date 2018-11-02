Bilgisayar korsanları 81 bin kişinin Facebook yazışmalarını satışa çıkardı
Ellerinde 120 milyon Facebook kullanıcısının satılık bilgileri olduğunu söyleyen bilgisayar korsanları 81 bin hesabın özel mesajlarını yayımladı. Bu bilgilere zararlı tarayıcı uzantılarıyla ulaşıldığı sanılıyor.
02.11.2018 - 12:51 | Güncelleme:
Ellerinde 120 milyon Facebook kullanıcısının satılık bilgileri olduğunu söyleyen bilgisayar korsanları 81 bin hesabın özel mesajlarını yayımladı.
Bu bilgilere zararlı tarayıcı uzantılarıyla ulaşıldığı tahmin ediliyor.
Facebook, siteye sızılmadığını ancak daha fazla hesabın etkilenmemesi için ilave önlemler alındığını açıkladı.
Ele geçirilen hesapların çoğu Rusya ve Ukrayna'da
BBC'nin ulaştığı bilgiler, bilgileri ele geçirilen kullanıcıların büyük bölümünün Rusya ve Ukrayna'da olduğuna işaret ediyor.
Ancak ABD, İngiltere, Brezilya ve başka ülkelerden de bazı kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiği belirtiliyor.
Bir hesap 10 sent
Bilgisayar korsanları her bir hesabın 10 sent'e satılık olduğuna dair bir ilan yayımladı. Ancak bu ilan daha sonra internetten kaldırıldı.
Facebook yöneticilerinden Guy Rosen, tarayıcı şirketleriyle bağlantıya geçerek zararlı olduğu ortaya çıkan uzantıların indirilmesinin engellenmesini istediklerini açıkladı.
Rosen, Facebook kullanıcılarının bilgilerini yayımlayan sitenin kapatılması için polis ve yerel yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyledi.
Bazı Facebook hesaplarının sızdırıldığı Eylül'de FBSaler adlı bir kullanıcının mesajıyla ortaya çıkmıştı.
Bu kullanıcı, bir internet forumunda "Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerini satıyoruz. Veri tabanımızda 120 milyon hesap var" demişti.
Siber güvenlik şirketi Digital Shadows, BBC adına yaptığı incelemede bilgisayar korsanlarının internette yayımladıkları profillerin 81 binden fazlasının özel mesajlar içerdiğini teyit etti.
'Mesajlar gerçek'
BBC Rusça Servisi mesajları internete yüklenen 5 Facebook kullanıcısıyla görüştü.
Bu kullanıcılar, mesajların kendilerine ait olduğunu söylediler. Mesajlardan bazılarında bir kişinin tatil fotoğrafları ve iki sevgili arasında geçen konuşmalar da var.
Verileri yayımlayan sitelerden birinin Saint Petersburg merkezli olduğu belirtiliyor. Sitenin IP adresinin siber suç izleme listesinde olduğu söyleniyor. Bu adresin bilgisayar korsanlarının kullanıcıların şifrelerini ele geçirmesini sağlayan LokiBot Trojan virüsünü yaymak için kullanıldığı belirtiliyor.
ABD’den 7 Rus istihbarat görevlisine siber saldırı suçlaması
Microsoft: Rus hackerları engelledik, ABD'de muhafazakar gruplardan bilgi çalamadılar
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Bilgisayar korsanları 81 bin kişinin Facebook yazışmalarını satışa çıkardı/bilgisayar-korsanlari-81-bin-kisinin-facebook-yazismalarini-satisa-cikardi-22036842203684
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.