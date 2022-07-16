Bilgisayar mühendisliği taban puanları 2022: Bilgisayar mühendisliği taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Hedefi Bilgisayar Mühendisliği okumak olan binlerce öğrenci çeşitli üniversitelere ait Bilgisayar Mühendisliği taban ve tavan puanlarını araştırıyor. Peki, "Bilgisayar Mühendisliği başarı sıralaması açıklandı mı?" İşte Bilgisayar Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak kişiler Bilgisayar Mühendisliği taban puanlarını merak ediyor. İşte 2022 Bilgisayar Mühendisliği taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları...

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