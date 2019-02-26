'Bilgisayar oyunum hiç olmadı. Dışardayken hep mutluydum'

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Peyzaj bahçıvanı Sam Bennett sahillerde bulduğu ham malzemelerle güzel heykeller yaratıyor.
İngiltere'nin Devon bölgesinde Torquay'de yaşayan Bennett, taşlar ve akıntıyla kıyıya vuran odun parçalarını kullanıyor.
26 yaşındaki Bennett 12 yıl önce hala öğrenciyken heykeller yapmaya başladı.
Bennett, heykellerin hikayesini çocukluğundan anlatmaya başlıyor ve "Xbox bilgisayar oyunum hiç olmadı. Dışardayken hep mutluyum" diyor:
"İngiliz heykeltraş Andy Goldsworthy ile ilgili kitaplar okudum ve bu benim için hobi haline geldi.
"Büyürken doğadan yaşamımı kazanma fikrine kapılmıştım.
"Okulda sınav döneminde bile sahile gidip bir şeyler inşa etmek istiyordum."
Gelgitler sanat eserlerini bozsa da Sam Bennett, heykellerinin ölümlü olmasının onları yapmasının ana nedeni olduğunu söylüyor.
Bennett "Bir an orada, diğer an orada değil. Ben sadece doğanın yerini değiştiriyorum" diyor:
"Bunu seviyorum çünkü eğer mükemmel değilse akıntı onu taşıyor. Ben de yarın yeniden deniyorum.
"Akıntının geldiğini ve bir iki saat içinde yok oluşunu görmenin de bir heyecan veren bir yanı var."
Bennett sahillerdeki sanatının fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor ve takipçileri onun çalıştığı sahilleri ziyaret ediyor.
Bunlar arasında akıntı daha ulaşmadan heykelleri yıkma hevesine yenik düşen çocuklar da var.
"Denizin yıkmasını tercih ederim ama çocuk olsam ben de aynısı yapardım".
Bennett bazı sahillerde o kadar uzun süre zaman geçirmiş ki çakıl taşlarının bazılarını tanıyor.
Eğer popüler bir sahilse kimsenin yaralanmaması için oradan ayrılmadan önce kendi heykellerini yıkıyor.
"Eğer çok ücra yerlerse o zaman sorun yok" diyor.
Bennett çoğunlukla sahilde birkaç saat geçiriyor.
"Bazı insanlar sahile zarar verdiğimi söylüyor. Ama kimseye bir zararım yok. Çöp bırakmıyorum ve yaptıklarım birkaç saat içinde yok oluyor.
"Haberleri okuyorum ve dünyada büyük acılar olduğunu görüyorum. Eğer yaptığım şeyi yapmazsam bu bana fazla gelecek.
"Yok etttiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Eğer beş dakikalığına bile olsa bir güzellik katabilirsem bu insanları mutlu edebilir."
Tüm görsellerin telif hakları Sam Bennett'a ait.
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