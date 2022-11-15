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Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

Tarihte görülen en bariz durum, bilim adı altında yapılan işkencelerdir. Etik olmayan, ahlak ve din kurallarına aykırı bu deneyler, insanların yaşamını zorlaştırdığı gibi hayatlarını da ellerinden almıştır. İşte okuduğunuzda tüylerinizin ürpereceği, belki midenizin bulanacağı deney çalışmaları...

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  • Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

    Tarihsel dönemlere bakıldığında bilim adı altında aslında insanlara işkence uygulandığını görmekteyiz. Özellikle Nazi döneminde birçok deneyin sonucunda insanlar yaşamlarını yitirmiştir. İşte bilimsel araştırmalar kapsamında neredeyse işkence ile aynı etkide olan deneyler...
  • Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

    KARDEŞLERİ AYIRDILAR

    İlk olarak göze çarpan deney, üçüzleri birbirinden ayırmayla başlıyor. 1960'lı yıllar ile 1970'li yıllar arasında Peter Neubauer, ikizler ve üçüzleri ayırarak hepsinin ayrı ayrı deneylerde kullandı. Finanse olarak Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsünü göstermiş olsalar da aslında bu olayın gerçek yüzü kardeşlerin birbirlerini bulmaya çalışmalarıyla ortaya çıktı. Deney yapıldığı zamanlarda oldukça küçük oldukları için, kardeşler birbirlerini tanımıyordu. Söylenene göre deneyin asıl amacı aynı karından çıkan çocukların kişisel gelişimlerini gözlemlemekmiş. Fakat gerçek nedenini 2066 yılına kadar öğrenemeyeceğiz çünkü Peter, arşivinde özenle gizlediği deneyin dosyasını bu tarihe kadar mühürlemiş. Deneyle alakalı kısıtlı bilgiler ise Kolombiya Üniversitesi'nde bulunan Viola Bernard'ın makalelerinde yer alıyor.
  • Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

    NAZİ DENEYLERİ

    İşkenceye yönelik bilimsel deneyler dediğimiz zaman şüphesiz akla ilk gelen "Ölüm Meleği" lakaplı Josef Mengele'dir. Bu isim kendi teorisini kanıtlayabilmek için trenleri silah ile taramış ve ABD Holokost Anıt Müzesi'ne göre ölü kişilerin gözlerini toplamıştır. Holokost Müzesi'nin başka bir söylemine göre; o zamanlarda mahkum olan kişiler havacılık deneylerinde kullanılmak üzere dondurucu soğuklarda ve düşük basınçlı odalarda kalmaya zorlanmıştır. Bu deneyler kapsamında mahkumlar zorla kısırlaştırılmıştır. Hatta süreç içerisinde bebeklerin açlıktan ölme süresini hesaplamak için göğüslerine ip bağlayıp, acı çekmemeleri için morfin enjekte etmişlerdir.
  • Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

    731. BİRİM DENEYLERİ

    1930 ve 1940'lı yıllarda, Japon İmparatorluk Ordusu, Çin'deki sivillerin üzerinde tıbbi testler uygulamıştır. Bu testlere "biyolojik savaş" bile denmiştir çünkü bu deneylerde sayısız ölüm meydana gelmiştir. Kesin sayı bilinmiyor olsa da tahminlere göre iki yüz bine yakın kişi hayatını hayatını kaybetmiştir
  • Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

    KORKUNÇ DENEYLER YAPILDI

    Bu dönemlerde veba, şarbon, paratifo, dizanteri, tifo ve kolera gibi birçok hastalık incelenmiştir. Doktor Peterson'ın makalesine göre kuyulara kolera ve tifo bulaştırmak ve Çin şehirlerine veba dolu pireleri yaymak gibi birçok vahşet işlendi.
  • Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

    BASINÇ ODALARI

    Mahkumlar hayattayken uzuvları kesiliyor ve basınç odalarına alınarak gözleri yerlerinden çıkana dek zehirli gazlara maruz kalıyorlardı. NYT'nin yayımladığı bir makaleye göre bu olayların hepsi ABD yardımıyla gizlendi. 2018 yılına kadar bu vahşetleri işleyen birimin üyelerinden hiçbirinin ismi açıklanmadı.
  • Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

    YAPIŞIK İKİZ DENEYİ

    Nazilerin en korkunç deneylerinden biri ise ikizler deneyidir. Bebekler radyoaktif maddeler ile beslenerek, değişimleri gözlemlendi. Bu değişim sırasında gözlerine kimyasallar enjekte edildi. Mengele'nin yapışık ikiz takıntısı vardı ve sürekli olarak onları tek beden olarak ayırmak için var gücüyle çalıştı. Tabi bu süre içerisinde ikizler parçalandı, parçalanan uzuvlar tekrar dikildi. Acı içerisinde can verdiler.
  • Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

    TUSKEGEE FRENGİ DENEYİ

    Bu deneye katılım sağlanması için yoksul insanlara, ücretsiz sağlık hizmeti, yemek ve defin sigortası verecekleri söylendi. Deneye kabul ettikleri kişiler ise genelde Afro-Amerikan ve okuma yazması olmayan yoksul kişilerdi. Ölümcül hastalıkları olanlar tedavi edilmedi hatta kontrol bile edilmedi. Bunun dışında 1947 yılından beri varlığı kanıtlanmış olan Penisilin için 1972 yılına kadar insanlık dışı deneyler yapılmaya devam edildi.
  • Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

    KEMİK, KAS, SİNİR NAKLİ DENEYİ

    İkinci Dünya Savaşı'nda Alman kuvvetlerine yardım etmek için Nazi bilim insanları kemikler, kaslar ve sinir nakli ile deneyler yaptılar. Bu deney sırasında denekler ölümcül acılar çekti çünkü kasıtlı olarak canlı canlı kafaları parçalandı. 

     

     
  • Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

    BEBEKLER SOĞUK SUYA YATIRILDI!

    Bilinene göre, yaşları 1 saat ya da 3 gün aralığında değişkenlik gösteren 113 bebek, aort basıncını, kan akışındaki değişimleri gözlemlemek için soğuk suya batırıldı ya da sünnet tahtalarına bağlanarak baş aşağı şekilde kafalarına kan toplanması beklenene dek bırakıldı. Deney süresince beş yüz bebek öldü ve yapılan çalışmanın sonuçları asla açıklanmadı.
  • Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

    HEPATİT BOY GÖSTERDİ!

    1950 yıllarında zihinsel engelli çocukların olduğu New York eyaleti tarafından yönetilen Willowbrook State Okulu'nda hepatit salgını meydana geldi. Bu deney için birçok denek gerekiyordu bu sebeple kasıtlı olarak çocuklara hastalık bulaştırılacaktı. Başından beri tartışmalı bir çalışma olan bu deney çocukların ebeveynlerinin zorla kabul etmesiyle örtbas edildi. Çünkü bu deney çocukların kalabalık bir kurumda tedavi edilmesinin tek yoluydu!
  • Bilim adı altında işkence! Tarih boyunca insanlara yapılan deneyleri duyduğunuzda şok olacaksınız!

    EŞ CİNSEL DENEYİ

    Güney Afrika'nın Apartheid döneminde eş cinsel insanlar 'eş cinselleri tedavi ettiğini' iddia eden psikolog Doktor Aubrey Levin'e teslim edildi. Levin, kötü ve sadist düşüncelerini masum insanlar üzerinde kullandı. Eş cinsel erkeklere işkence etti ve elektrik şokları uyguladı. Bu deney sırasında birçok kişi yaşamını yitirdi.

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